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    東港輔英醫院火警 緊急疏散168位病患

    東港輔英醫院昨天發生火警，院方迅速疏散病患。（記者陳彥廷攝）

    東港輔英醫院昨天發生火警，院方迅速疏散病患。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港安泰醫院去年十月大火釀九死慘劇震驚全國，因燒出院區嚴重違建問題，迄今餘波盪樣，當地另一間大型醫療院所輔英醫院昨天也發生火警，院方緊急疏散一六八位病患，所幸火勢在五分鐘內就撲滅，未造成人員傷亡，雖是虛驚一場，卻引起外界對醫療機構防災安全議題關切。

    昨早七時四十分左右，輔英醫院五樓資材室庫房冒出濃煙，醫院員工聞到煙味隨即通報消防局，醫院大樓消防設備並啟動警報及自動灑水，東港消防隊趕到後，火勢在七時五十三分撲滅。

    輔英醫院長鄭韶宇指出，資材室報表紙因不明原因起火，警報響起時，該院立刻啟動疏散作業，並照著平常演練過程進行，迅速疏散一六八名病患至安全區域，並由醫護人員給予撫慰，提供飲水及食物，待火勢撲滅，警報解除後，經確認院區環境無安全疑慮，才將病患陸續送返病房休息。

    屏東縣消防局表示，初步勘查後推測，可能是電線短路導致火警，詳細起火原因有待進一步調查確認；醫院又發生火警，昨天引起東港地區民眾議論，認為醫院病患眾多且民眾進出頻繁，應加強各項防災設備及演練，讓民眾安心。

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