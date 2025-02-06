「買厝住屏東」優惠 最高可貸85％

屏東縣加碼「買厝住屏東」，購屋貸款成數最高八十五％。（記者葉永騫攝）

2025/02/06 05:30

1千萬貸款月省3125元利息 滿18歲即可申貸 也可混搭新青安

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今年推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，縣民購屋在一千二百五十萬元以下，貸款成數最高可達八十五％，並加碼購屋裝潢和添購家電最高一百萬的貸款申請，還可混搭新青安優惠貸款，最高貸款金額可達一千零六十二萬餘元，貸款一千萬元一年可省下三萬七千五百元，換算每月省三千一百二十五元，去年已有四百二十四戶受惠。

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總價1250萬元內 去年有424戶受惠

縣政府城鄉發展處長陳志宏表示，買屋壓力愈來愈大，縣府為減輕縣民在屏東購屋壓力、降低縣民貸款利息負擔，今年擴大補貼經費提高到一千二百萬元，較去年增加三百六十九萬元，並配合全國農業金庫合作一起推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸補貼政策，只要縣民申辦購屋房貸在一千二百五十萬元內，房貸補貼最高利率為○．三七五％，還可以和新青安等優惠貸款共用。

中古屋也適用 貸款年限最長45年

陳志宏指出，申請資格以往要求二十歲到五十歲，現在放寬為滿十八歲以上即可，五年內所購房屋轉貸者也適用，但申請人、配偶及未成年子女名下不能有房子，新屋及中古屋都適用，貸款年限四十年，可再延長五年，對於減輕縣民負擔相當有感，去年共有四百二十四戶申請，分布於十九個鄉鎮市，其中以屏東市最多占三十七％，其次為內埔、潮州、長治、萬丹等鄉鎮。

購屋裝潢和買家電 最高可貸100萬

陳姓申請戶說，房價高漲，貸款一千萬元，本金加利息每個月就要三萬多元，對申貸家庭壓力很大，申請縣府補貼後，每個月可少繳三千多元，相當有感，希望政府能再提供更多優惠，讓想買房屋的人都能安居在屏東。

全國農業金庫屏東分行經理吳青霞說，這項政策已有四百三十一件核貸，貸款金額達到二十七億元，申請貸款修繕房屋則有六十九戶，屏東縣的做法比其他縣市還要優惠，有關房貸相關問題，可洽詢全國農業金庫屏東分行或縣府城鄉發展處。

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