春節遊台東 伯朗大道3.8萬人次居冠

池上伯朗大道稻田正值春耕，今年春節假期仍湧入遊客乘各式自行車遊田，遊客量居台東各景點之冠。（記者黃明堂攝）

2025/02/06 05:30

9天連假天氣較冷 知本溫泉、金崙溫泉也湧入逾3.6萬遊客

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府統計今年農曆春節九天連續假期各景點遊客量，池上伯朗大道遊客三萬八千八百人次最多，知本溫泉、金崙溫泉等冬季泡湯景點，也湧入逾三萬六千人次，另市區鐵花新聚落每日皆逾一萬五千人次。縣府表示將持續優化觀光服務，並規劃系列大型活動吸引更多遊客到台東旅遊。

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市區住宿率最高達7成5

台東縣政府交通及觀光發展處表示，縣府透過東管處、縱管處及中華電信等人流統計，今年春節假期台東各風景區遊客逐漸回流，其中池上伯朗大道最受遊客歡迎，從除夕到大年初四，每日皆有三千四百到八千八百人次。知本溫泉曾是台東最熱門景點，但近十餘年來走低，但拜今年春節假期溫度驟降之賜，知本溫泉也湧入逾三萬六千人次遊客享受冬季最療癒泡湯遊程，遊客量緊追伯朗大道，也與金崙溫泉持平。

除了上述三個風景區人潮多，三仙台、台灣史前文化博物館、台東森林公園及鐵花新聚落也是許多遊客必訪景點；另依照旅宿業統計，台東縣旅宿業春節假期住宿率平均約六成，市區住宿率最高達七成五，部分市區及知本溫泉區旅宿在連假期間都近滿房，市集攤商也有不錯業績。

縣府規劃活動 迎接228假期

縣府交觀處指出，今年春節假期比去年長、遊客人次增加，若對比去年同期各景點平均人次則略減，但多數優質旅宿業仍有不錯訂房率，代表遊客越來越重視旅遊及住宿品質，迎接即將到來的二二八連假、春季旅遊，縣府將持續優化各觀光景點服務，推動智慧旅遊、永續遊程、優質旅宿等，並將規劃系列活動吸引更多遊客來台東。

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