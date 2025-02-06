卑南溪防塵施作 避開小燕鷗繁殖期

卑南溪出海口沙地是小燕鷗重要棲地，卻充滿危機。（荒野保護協會台東分會提供）

2025/02/06 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕二級保育鳥類小燕鷗，每年五至八月在卑南溪沙洲產卵，卻因施作水覆蓋工法改在海邊沙灘繁殖，日前八河分署、縣府等相關單位及保育團體前往會勘，未來將再確認責任歸屬，並在防塵工程外，多留下鳥類棲地。

5至8月不主動施作水覆蓋

小燕鷗每年五至八月期間從南半球飛來台灣繁殖棲息，台東卑南溪出海口是主要繁殖棲地之一，也是河川揚塵主要區域。為兼顧揚塵防治及小燕鷗繁殖需求，縣政府於日前邀請相關單位進行會勘，共同研擬友善棲地改善措施，目前實質共識是設置標語警示、提醒民眾勿進入棲地、勿餵養犬貓。

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環保局表示，每年五至八月小燕鷗繁殖棲息期間，但非揚塵好發季節，因此在那段時間，該區域非必要不主動施作水覆蓋工法，藉以兼顧小燕鷗繁殖需求，透過各單位的合作努力，期望卑南溪出海口能成為既能防治揚塵又成友善小燕鷗繁殖的典範，進一步彰顯台東在環境保護與生態共融上的承諾。

荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷感謝感謝八河分署和環保局願意正視問題，進行協調。蘇表示，卑南溪出海口沙灘常有犬貓活動、人員或車輛闖入，曾發現釣客四驅車壓死雛鳥，犬貓偷蛋或咬死小燕鷗情形，希望各界保護小燕鷗繁殖棲地，讓環保與生態間取得平衡。

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