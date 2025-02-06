強化長者防護力 感染症醫學會：高劑量流感疫苗應納公費接種

台灣感染症醫學會呼籲應將含佐劑、高劑量流感疫苗納入公費接種政策接軌國際。（記者林惠琴攝）

2025/02/06 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大Ｓ罹流感併發肺炎驟逝，國內去年十月進入本流感季至今已累計一三二例流感死亡，長者為大宗，台灣感染症醫學會理事長張峰義呼籲，應將含佐劑、高劑量流感疫苗納入公費接種政策接軌國際，強化老人防護力，並建議將疫苗政策納入健康台灣，可降低高齡族群心血管等併發症，減少提早失能風險。

大Ｓ病逝消息一出引爆國人搶打流感疫苗，繼三日公費接種近四萬劑，四日更接種約七．三萬劑，剩約九萬劑。

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效力優於一般疫苗 可達9個月以上

張峰義表示，六十五歲以上是流感高風險族群，但每年疫苗接種率僅約五成，加上老人免疫生成性差、抗體下降快，一般常規流感疫苗保護力通常只有半年，反觀含佐劑、高劑量流感疫苗可強化免疫反應，效力持續九個月甚至一年，呼籲納入公費接種計畫。

降低急診流感重症 減少醫療負擔

張峰義指出，美國、加拿大、英國、德國、澳洲等國均已建議或提供銀髮族使用含佐劑、高劑量流感疫苗，且成本效益相對佳，只要可降低五分之一急診流感重症，就能大幅減少醫療體系負擔，應儘速接軌國際。

張峰義也提到，接種疫苗預防感染流感並降低重症，可連帶減少三成心肌梗塞等急性發作疾病，主要機轉是流感易併發心血管、腦血管疾病，避免流感上身，自然減低相關危機，也可避免老人因感染而發生提早臥床、失能等情形。

今年我國邁入超高齡社會，張峰義認為，總統府健康台灣推動委員會的許多議題聚焦人口老化，卻未納入疫苗政策，然而疫苗接種與長者免疫力密切相關，應就常見病毒威脅研議強化疫苗對策，否則不少老人發生病毒感染併發重症住院後，從原本行動無礙變成靠輪椅度日，有違健康老化願景。

疾管署長莊人祥日前表示，含佐劑、高劑量流感疫苗預計最快今年第一季在衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）由專家討論。疾管署副署長曾淑慧昨指相關作業持續中，會與其他疫苗一併考量預算評估。

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