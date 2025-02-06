調職就請長假惹議 吳淑鳳：已規劃退休

2025/02/06 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕原任職台南市東區公所的主秘陳俊達一月廿日榮升大內區長，東區主秘職缺由安平區戶政所主任吳淑鳳任職，豈料，吳自一月廿日報到就職後，就申請長期休假至三月中旬，直接到退休。吳淑鳳說，她原已規劃退休，也婉拒新職，為避免區長困擾，才決定請長假到退休。

市議員王家貞昨天質疑主秘人選的決定及安排是荒腔走板。

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南市民政局：儘快找到合適者

吳淑鳳表示，原本就已規劃要退休，今年如果沒退，明年得滿六十歲才能退，屆時就得延後二年才能退。當初長官徵詢時，已清楚表達如接新職會對區長造成困擾而予以婉拒，可能長官誤會她退休的決心。

市府副秘書長殷世熙說，東區主秘長期請假，的確會造成公所的困擾，盼民政局儘速找到優秀的新主秘人選入職。

民政局長姜淋煌表示，民政系統上戶政及公所業務間無所謂專業問題，因此由戶政調動到公所主秘並沒有不恰當的情形，完全是個人認知上的問題。

姜淋煌說，吳淑鳳調動到公所的人事定案後，才得知她要提出退休申請規劃。為了保障東區市民的權益，會協助加速其退休流程，並在一個半月內找到優秀合適的人員。

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