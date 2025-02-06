高雄綠色友善餐廳 攜手便當店推餐盒

迪立印度健康蔬食坊主廚迪立加入高雄綠色友善餐廳十三年，有助於穩定客源。（記者陳文嬋攝）

2025/02/06 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局擴大綠色友善餐廳計畫，今年將納入便當店等，推動「綠色友善餐盒」，除了使用在地食材，連廢油、廢料也要求環保處理，加碼推薦取得全國極具指標性《綠色餐飲指南》認證，做出市場區隔，讓客源更穩定。

高雄現有四十五家綠色友善餐廳，農業局因應外送餐飲需求快速增長，擴大攜手便當店、餐廳及餐盒業者，推動「綠色友善餐盒」，使用在地有機、友善食材，更將環保與便利結合，實現從產地到餐桌的綠色理念。

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迪立印度健康蔬食坊主廚迪立加入高雄綠色友善餐廳十三年，他是印度虔誠佛教徒，為了讓消費者感受食材原味及環境永續，對於料理有很深的堅持與責任，每週到微風市集採買在地食材；他表示，高雄綠色友善餐廳評鑑指標完全符合他對料理的要求，加入後不但提升餐廳名氣，客源也逐年穩定成長。

農業局表示，評鑑分六大指標，包括衛生安全、永續經營、綠色行動、綠色安心飲食、環境保護、能源節省；除了使用在地有機、友善食材外，食用油、清潔用品等也納入評比，廢料、廢油等必須環保處理，連料理過程也要實踐節能減碳等。

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