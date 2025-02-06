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    首頁　>　生活

    B肝治療新突破 台韓研究登國際期刊

    2025/02/06 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕B肝治療有新突破，高雄醫學大學校長余明隆與韓國蔚山大學醫學院院長林永錫合作，發表一篇「早期抗病毒治療可顯著降低慢性B型肝炎患者發生嚴重肝臟併發症的風險」的研究成果，四日登上國際醫學期刊「刺胳針胃腸肝膽學」《Lancet Gastroenterology & Hepatology》。

    高雄醫學大學指出，此項臨床試驗在台灣及韓國二十二個中心進行，主要是挑戰當前的B型肝炎治療指南；結果顯示，接受抗病毒治療組與未接受抗病毒治療的觀察組相比，主要複合終點「嚴重肝臟併發症」的發生率顯著降低八成嚴重肝病相關併發症風險。

    研究發現，無論血中肝功能丙胺酸轉氨酶（ALT）是否異常，對無肝硬化但具有中度或高度病毒血症的慢性B型肝炎成人患者，早期使用TAF抗病毒藥物，可以有效防堵慢性B型肝炎的致命併發症，降低肝細胞癌、肝功能失代償、肝移植及全因死亡率等嚴重併發症的風險。

    余明隆和林永錫表示，這項研究挑戰傳統的B型肝炎管理方法，顯示早期抗病毒治療能顯著降低嚴重肝臟併發症的風險，可改善全球數百萬慢性B型肝炎患者的長期健康預後；研究團隊呼籲盡快更新臨床治療指南和給付政策，及早嘉惠更多需要治療的B肝患者。

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