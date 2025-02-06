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    首頁　>　生活

    黑手退休玩創作 打造「台灣尚勇」鋼雕

    蔡榮泰（左）在安邦里長黃崑山（右）支持下，打造拿著球棒的「台灣尚勇」貓咪鋼雕。（記者許麗娟攝）

    蔡榮泰（左）在安邦里長黃崑山（右）支持下，打造拿著球棒的「台灣尚勇」貓咪鋼雕。（記者許麗娟攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕十二強棒球賽台灣隊奪冠的喜悅感染全民，高雄市三民區安邦休閒公園近日出現一座拿著棒球的「台灣尚勇」貓咪鋼雕，是在地素人藝術家蔡榮泰一手打造，公園裡的蜜蜂、白鷺鷥造型風車，樹上的昆蟲鋼雕皆出自他手，公園成了他的展場。

    蔡榮泰巧手 三民安邦公園成展場

    七十七歲的蔡榮泰原本經營汽修廠，六十歲退休後閒不下來，用鐵條、鐵片打造成栩栩如生的牛車、旗津人力車，又做了吹奏各式樂器的樂手，甚至打造出拿著各式武器對打的三十六官將。

    安邦里長黃崑山十多年前改造社區公園時，號召蔡榮泰參與，在資源回收廠老闆涂忠義提供材料下，蔡榮泰用引擎蓋打造巨型瓢蟲，用廢棄安全帽、排氣管和鐵條等做金龜子、瓢蟲、毛毛蟲、螳螂、蜻蜓、蜜蜂等各式昆蟲，安邦休閒公園成有趣的昆蟲公園。

    各式昆蟲吸睛 考取街頭藝人證照

    去年底台灣拿下十二強冠軍，蔡榮泰用廢棄鐵桶製作一隻拿著球棒的貓咪，並寫著「台灣尚勇」，沒想到作品在公園展出不到三天，就遭人破壞，蔡榮泰仍費心修復，讓作品再度重現。

    此外，去年十月山陀兒颱風摧毀安邦休閒公園內不少藝術裝置，蔡榮泰再費心思重新製作新裝置，他笑說，原本是退休後做鐵藝打發時間，未料一做成癮，也考取街頭藝人證照，而創作的動力，「讓大家欣賞、看得開心」。

    安邦休閒公園可見蔡榮泰的昆蟲作品。（記者許麗娟攝）

    安邦休閒公園可見蔡榮泰的昆蟲作品。（記者許麗娟攝）

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