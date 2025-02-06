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    禁餵食奏效 壽山獼猴剩千隻以下

    禁餵食奏效，壽山猴群數量下滑。 （國家自然公園管理處提供）

    禁餵食奏效，壽山猴群數量下滑。 （國家自然公園管理處提供）

    2025/02/06 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕最新研究顯示壽山獼猴數量略減，由十年前約一千一百到一千六百隻，降至去年一千隻以下，顯示長期宣導禁止餵食等作法初步奏效，研究單位也發現有獼猴為了覓食，突襲闖入軍區翻找廚餘。

    國家自然公園管理處委託調查

    國家自然公園管理處（簡稱自管處）表示，與軍方每年定期辦理聯合共管會議，主要針對園區管理交流，但並未接獲反映獼猴相關事宜；針對獼猴可能在軍區翻找廚餘，去年曾建議如需設置戶外廚餘（垃圾）桶，可參考阿里山國家公園「動物友善垃圾桶」防止動物翻找模式，原理類似舊衣回收箱，無法輕易打開，也不容易取得桶內垃圾。

    十年前約至一千六百隻

    自管處委託國立屏科大野生動物保育研究所，進行二○二三到二○二四年壽山國家自然公園台灣獼猴族群監測及疾病與健康研究調查，該調查報告去年七月發表，並獲國家公園學報一一三年度最佳論文獎。

    調查顯示，二○二三年二月到二○二四年七月間，壽山地區台灣獼猴族群數量較過去下降，推測與長期宣導及公告禁止餵食有關；十年前估計獼猴數量約在一一五三至一六一五隻，最新研究降至八二二至一千隻間。

    研究還追蹤壽山三個猴群，現在的獼猴族群更偏好靠近人造建築、道路及步道等人工設施，不排除仍受人類餵食影響。

    自管處解析報告，儘管獼猴數量呈現下降，但與其他獼猴生態區相較，壽山獼猴整體數量仍偏高，會持續執行禁止餵食、與獼猴保持良好互動等措施，建立人類與獼猴的最佳關係。

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