為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄公費疫苗用罄 逾600診所克流感充足

    高雄市長陳其邁昨天到阿蓮區、田寮區走春拜年，陳其邁提醒民眾注意個人衛生防護。（記者蘇福男攝）

    高雄市長陳其邁昨天到阿蓮區、田寮區走春拜年，陳其邁提醒民眾注意個人衛生防護。（記者蘇福男攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者蘇福男、許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天到阿蓮區、田寮區走春拜年，受到大批民眾夾道歡迎，對於公費流感疫苗用罄，陳其邁強調，克流感能有效治療今年的A型流感病毒株，高雄六百多家診所均有足夠克流感，民眾不必太過緊張。

    陳其邁昨分赴阿蓮區薦善堂、田寮區大南天福德祠走春拜廟，並發送民眾蛇年小紅包，立委邱議瑩、林岱樺和宮廟理監事、地方里長等人到場共襄盛舉，薦善堂廟埕約聚集五百名大小朋友排隊領取小紅包，現場熱鬧滾滾。

    公費疫苗80萬劑 長輩施打率5成

    受藝人大S流感猝逝事件影響，各地搶打流感疫苗，高市獲配的公費流感疫苗用罄，陳其邁表示，中央配送給高雄的公費流感疫苗約八十萬劑，六十五歲以上長輩施打率約五成；克流感能有效治療今年流行的病毒株，高雄六百多家診所配置足夠的克流感，民眾不必太過緊張。

    陳其邁並建議民眾做好兩件事，一是注意個人防護，在人多密閉空間一定要戴上口罩，另若有流感嚴重症狀，及早就醫治療，盡量請假不要上班、上課，在家好好休養。

    如有需求 可洽詢院所自費疫苗

    高雄市衛生局指出，目前高雄市流感疫苗接種覆蓋率約三成、六十五歲以上高風險長者約五成，因公費流感疫苗已全數用罄，民眾若需接種，可另詢問各醫療院所自行採購的自費流感疫苗，價格約在千元不等。

    此外，疾病管制署於二月廿八日前擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有六萬餘劑，存量無虞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播