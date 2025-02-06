高雄公費疫苗用罄 逾600診所克流感充足

高雄市長陳其邁昨天到阿蓮區、田寮區走春拜年，陳其邁提醒民眾注意個人衛生防護。（記者蘇福男攝）

2025/02/06 05:30

〔記者蘇福男、許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天到阿蓮區、田寮區走春拜年，受到大批民眾夾道歡迎，對於公費流感疫苗用罄，陳其邁強調，克流感能有效治療今年的A型流感病毒株，高雄六百多家診所均有足夠克流感，民眾不必太過緊張。

陳其邁昨分赴阿蓮區薦善堂、田寮區大南天福德祠走春拜廟，並發送民眾蛇年小紅包，立委邱議瑩、林岱樺和宮廟理監事、地方里長等人到場共襄盛舉，薦善堂廟埕約聚集五百名大小朋友排隊領取小紅包，現場熱鬧滾滾。

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公費疫苗80萬劑 長輩施打率5成

受藝人大S流感猝逝事件影響，各地搶打流感疫苗，高市獲配的公費流感疫苗用罄，陳其邁表示，中央配送給高雄的公費流感疫苗約八十萬劑，六十五歲以上長輩施打率約五成；克流感能有效治療今年流行的病毒株，高雄六百多家診所配置足夠的克流感，民眾不必太過緊張。

陳其邁並建議民眾做好兩件事，一是注意個人防護，在人多密閉空間一定要戴上口罩，另若有流感嚴重症狀，及早就醫治療，盡量請假不要上班、上課，在家好好休養。

如有需求 可洽詢院所自費疫苗

高雄市衛生局指出，目前高雄市流感疫苗接種覆蓋率約三成、六十五歲以上高風險長者約五成，因公費流感疫苗已全數用罄，民眾若需接種，可另詢問各醫療院所自行採購的自費流感疫苗，價格約在千元不等。

此外，疾病管制署於二月廿八日前擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有六萬餘劑，存量無虞。

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