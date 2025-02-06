私幼性侵案七大斷點違失 監院糾正北市府

針對監院糾正信義培諾米達幼兒園性侵案處理缺失，北市教育局表示現已實施精進措施。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者方瑋立、甘孟霖／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園發生教保員毛畯珅對園內幼童進行性侵、猥褻及拍攝性影像案件，犯案時間至少一年，案情震驚社會。監察院昨公布調查結果，發現北市府於二○二二年首度接獲通報時，未落實行政調查及追蹤列管等，導致「七大斷點」漏接案件，核有重大違失，提出糾正。台北市政府表示，相關行為人已從重嚴懲，並議處相關責任人員。

毛畯珅於二○二一年十月至二○二三年七月間，在其母經營的托嬰中心、幼兒園及公共場所，對多名幼童性侵、猥褻，並拍攝或偷拍性影像。目前已知受害幼童三十九名，部分案件由高院二審判處二十八年八個月徒刑，其他案件仍於北院審理中。

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監委葉大華、田秋堇、紀惠容指出，北市府二○二二年七月接獲首起通報案件後，出現「七大斷點」，包括未入園稽查、未建立單一窗口處理、未依法展開行政調查、未暫時停職或調整行為人職務、主管人員監督不周、家防中心未即時通知教育局，社會局未主動追蹤案件進展。最嚴重者莫過於市府橫向聯繫失靈，導致更多幼童受害。

此外，早於二○二二年十二月，就有教保員向園長（即毛嫌母）通報疑似性侵事件，園長至二○二三年七月檢調搜索後，才進行校安通報。律師楊仲庭受訪表示，毛母若確有隱匿事實或協助隱藏犯罪證據，除行政裁罰，亦可能涉及刑事責任。

監委認為，學齡前兒童為脆弱證人，其證詞在司法認定上存有困難，建議教育部應與衛福部、法務部共同研擬整合性辦案機制，減少二次傷害提升司法證據效力。

市府：已實施10大精進方案

北市教育局指出，已對行為人及該園負責人從重嚴懲、議處局內相關責任人員，並實施十大精進方案，包括幼兒性侵案疑似行為人即刻停職、停聘，調查屬實從重處罰；擴大清查幼兒園性侵案調查對象、幼兒園先停止招生；跨局處成立緊急應變小組，強化多重把關機制；建立幼兒園不適任人員公告專區等。

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