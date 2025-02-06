11~12月統一發票 千萬特別獎開出18張

統一發票經費遭刪18.5億元，財政部表示，今年1-2月統一發票中獎組數無法加碼。（記者鄭琪芳攝）

2025/02/06 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布去年十一至十二月統一發票中獎清冊，千萬元特別獎開出十八張、二百萬元特獎開出十五張；其中，桃園楊梅開出兩張千萬大獎，包括桃園市楊梅區民族路萊爾富花三十五元買飲料、桃園市楊梅區永美路順意生活百貨廣場花四十五元買耐熱袋。

財政部統計，本期千萬元特別獎開出十八張，除桃園楊梅開出兩張外，包括嘉義縣朴子市大同路全聯福利中心花六十九元買便當、高雄市左營區中華電信市話寬頻月租費八十元、Google Play訂閱服務費九十元等，也有人在彰化縣田中鎮「胡麗莉」花一萬六一二○元買宗教物品中了千萬元。

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本期二百萬元特獎則開出十五張，包括新北市中和區連城路全家便利商店花四十五元買飲料、桃園市蘆竹區南福街自由聯盟生鮮市場花六十三元買食品、新北市新莊區民安西路五十嵐花七十元買飲料、台中市北區學士路統一超商花七十六元買食品、台南市善化區興農路中油CPC花八十元加油等。

經費被刪10％ 雲端發票中獎率下滑

另，財政部賦稅署委辦費遭立法院刪除十％、約十八．五億元，已影響統一發票中獎組數。賦稅署長宋秀玲表示，原本今年可增開雲端發票五百元獎六五○萬個，委辦費遭刪只能增開二九○萬個，減少三六○萬個中獎機會，加上總預算案尚未經總統公布，一至二月統一發票中獎組數無法加碼，可能按去年「比較保守」的組數開獎，即可能低於去年下半年，且雲端發票中獎率可能跌破千分之三。

宋秀玲說明，國內統一發票張數逐年成長，若未增加中獎機會，中獎率就會下滑，財政部希望將雲端發票五百元獎中獎率維持在千分之三，今年雲端發票專屬獎加碼若受影響，而雲端發票張數仍成長，中獎率可能跌破千分之三，部分民眾將會「有感」。

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