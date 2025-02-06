凍結千萬元疫苗預算「只是抓癢」綠：藍白設最高解凍門檻 肇逃卸責

國民黨立委賴士葆認為凍結千萬元疫苗預算「只是抓癢，沒什麼影響」，引發爭議。 （資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕藝人大S（徐熙媛）病逝掀起流感疫苗施打潮，而國民黨立委賴士葆認為凍結千萬元疫苗預算「只是抓癢，沒什麼影響」，引發爭議。立法院民進黨團昨痛批，藍白立委設下史上最高的解凍門檻，導致預算凍結等同刪減，如今作賊心虛、甩鍋卸責。

民進黨團昨召開記者會，黨團幹事長吳思瑤指出，藍白立委凍結或刪減預算後就撇清責任、肇事逃逸，砍傷別人卻不准受害者喊疼求救，賴士葆還雲淡風輕地說「只是抓癢」。在野黨凍結預算實質等同於刪減，導致未來整個會期每天都要處理預算解凍，呼籲藍白停止甩鍋卸責、偷換概念等政治騙術。

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民進黨團副書記長郭昱晴說明，針對衛福部疾管署充實國家疫苗的「特種基金補助」，國民黨立委以不完整數據稱疫苗採購執行率低，執意凍結二．六億元預算，後改為凍結一千萬元，仍形同刪除；藍委還提案凍結疾管署業務費卅％、高達四．二六億元，項目包含流感大流行準備費、流感抗病毒藥劑等，須經同意才能解凍防疫經費，「遠水救得了近火嗎？」

具醫師背景的民進黨立委王正旭亦憂心，過去注射疫苗相關資訊疾管署會透過宣傳告知民眾，今年度疾管署預算遭刪一．五億元，媒體宣傳費遭刪高達六成，恐造成傳染病宣導直接停擺。

國民黨主席朱立倫昨主持國民黨中常會時則表示，大S病逝讓社會關切年長者施打流感疫苗問題，目前全國只剩下十萬支疫苗，如果有必要，國民黨一定全力支持賴政府增加疫苗數量。

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