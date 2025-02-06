國防部點頭支持／國一「楊頭高」拓寬 將穿越湖口營區

分流國一楊梅到頭份的車流，高公局計畫施作的楊頭高拓寬工程，將因應截彎取直，從目前主線的79公里處讓拓寬路徑分離出來，直到竹北交流道前方才又重新匯回主線。 （記者黃美珠攝）

2025/02/06 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕預計明年初發包的國道一號楊梅到頭份高架拓寬工程，全長卅六公里，第一標工程有三公里長是隧道路段，將穿越湖口營區，已獲得國防部同意和支持，成為國道局部路段以隧道方式穿越軍營的全國首例！

交通部高速公路局表示，俗稱「楊頭高」的國道一號楊梅至頭份段高架拓寬工程，計畫範圍北起自五楊高的終點、楊梅休息站北側，南到頭份交流道，全長約卅六公里，將分四個標案發包執行。

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全長36公里 分4個標案發包

第一標總長十四公里，包含楊梅路堤在內，會在湖口截彎取直，於原來主線的七十九公里處分離出來穿越湖口台地，後於竹北交流道前、原主線的八十九公里處匯回。

高公局表示，楊頭高在新竹系統交流道以北，高架路段都是南北雙向各拓寬兩車道、隧道內三車道，系統交流道以南則是南北各一車道，並可透過系統交流道銜接國三。

穿過基地隧道採全封閉式

另因應地方需求，評估在竹北和新竹兩交流道之間有無銜接台六十八線快速公路的可能，如果評估過關，將納入原計畫一併執行。目前初步計畫總建設費約需一三一四．一五億元，預計二○二六年初開工、二○三三年完成。

楊頭高一直為桃竹苗四縣市鄉親關注，其第一標工程更開全國先河，將以隧道方式穿越國防重地。

高公局表示，會有此開創性計畫是因應湖口台地地形過高所致，經送國防部審議獲支持後，將依軍方要求，讓隧道的南、北入口都在營區之外，穿過營區的隧道則採全封閉式設計，不會影響軍方演訓，不會有洩漏國安祕密、行車安全受威脅之虞。

高公局也考慮此隧道工程難度較高，因為工區所在地質較差，儘管隧道工程規劃將比全區工程提早兩年完成，但會配合全區完工時程，才一併開放通行，以便能有更充分的實測及其他配套強化作為，持續精進調整。

國道一號楊梅到頭份段高架拓寬工程，有3公里長將以隧道方式穿越湖口營區，成為國道穿越營區的全國首例。（記者黃美珠攝）

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