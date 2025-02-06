台日協商8年 首櫃龍虎斑銷日／2.8公噸從屏東啟航 成為台灣漁產進軍國際市場起點

台灣龍虎斑外銷日本，首櫃從屏東啟航。（記者葉永騫攝）

2025/02/06 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣龍虎斑以往無法外銷日本，農業部歷經八年努力，透過台日經貿會議協議，我方證實台灣養殖龍虎斑安全可靠，農業部長陳駿季昨天宣布，台灣龍虎斑外銷日本首櫃二．八公噸從屏東啟航，台灣水產品繼續走向國際市場。

台灣養殖石斑主要魚種為龍虎斑、龍膽石斑及青斑，其中養殖龍虎斑占比逾七成。多年前曾有業者嘗試將養殖龍虎斑銷日本，由於龍虎斑的親代為野生虎斑，受限於日本食品法規定野生虎斑為珊瑚礁魚類，可能因生存環境蓄積有毒藻類毒素—西卡毒素，因此無法輸日。

請繼續往下閱讀...

農業部致力排除西卡毒素疑慮

陳駿季表示，過去台灣龍虎斑因西卡毒素疑慮，無法出口日本，農業部以科學研究及試驗證據，建立安全管理機制，包括農業藥物試驗所也採日本快篩檢驗套組，樣本涵蓋魚苗、養殖、活魚運搬輸出成魚及賣場上架產品，皆安全未含有西卡毒素，試驗結果送日本評估，日本也於一一二年底派遣衛生及養殖官員來台實地考察，獲得肯定，去年十月卅日正式公告日本開放輸入。

首櫃外銷的龍虎斑產品由西日本鐵道株式會社集團採購，將於該公司旗下福岡地區的午餐列車、飯店及超市等通路販售，讓日本消費者可以品嚐到台灣龍虎斑的美好滋味。

陳駿季指出，這不僅是台灣銷日的重要成果，更是台灣漁產品進軍國際市場的起點，農業部將推動穩定供應鏈，開發符合日本市場需求的產品並確保品質與安全，透過市場調研，推出小包裝魚肉，推廣中式全魚料理，讓更多日本消費者認識並喜愛台灣龍虎斑，並以客制化方式，貼近消費者需求，推動台灣水產品走向國際市場。

屏東養殖產量佔全國55％

屏東縣長周春米說，屏東縣是國內最大石斑養殖區域，龍虎斑養殖面積有二百六十八公頃，年產量七二○六公噸，佔全國五十五％，年產值十八億八千餘萬元，首櫃外銷日本的龍虎斑，是屏東縣的金牌水產養殖戶所生產，經由產官學界專家層層嚴格審查，也是繼二○二三年屏東縣石斑魚（青斑）進軍連鎖壽司店日本藏壽司後，再度達成的重要里程碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法