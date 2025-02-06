NCC委員不足半數 廣電換照卡關 4大無線電視台 6月底恐停播

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足半數，廣電執照換發等多項業務無法運作。（NCC提供）

2025/02/06 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業換照業務停頓，今年上半年計有卅七家業者有換照需求，其中無線電視業者台視、中視、華視、公視與無線廣播業者ICRT若於六月卅日前未能換發新照，將無法繼續播出。

委員剩3人 審查會議無法召開

立法院去年修改「NCC組織法」，導致前代理主委翁柏宗無法延任，立法院也尚未審議行政院提名的NCC委員名單，迄今委員人數僅三人不足半數，委員會議無法正常召開，多達一○四項任務無法正常進行，部分業務採權宜方式，由委員諮議會議討論。

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NCC主秘黃文哲說明，四家無線電視事業經營執照都將於六月卅日屆效，八家衛廣事業經營執照於三月七日至六月三日期間陸續屆效，廿五家無線廣播事業（警廣、中廣、復興、教育廣播電台、ICRT等）執照則陸續在六月十八日至卅日期間屆效。

8家衛廣25家無線廣播 困境同

黃文哲表示，業者已陸續送交換照申請，但目前NCC委員人數不足半數，無法召開委員會議審查。因無線廣播、無線電視、衛廣頻道都沒有臨時執照機制，NCC將於二月廿日邀集學者專家研議因應措施。

NCC強調，無線電視供民眾免費收視，是偏鄉及弱勢民眾主要收視管道，若四家業者無法順利換發執照，將嚴重衝擊觀眾知的權利；公營電台則負有特定任務，如警廣具有維護社會治安、改善交通秩序等功能，若執照屆期無法換發，將嚴重影響公共利益。

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