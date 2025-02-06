台鐵將漲價 台北-新左營自強號975元 平均漲幅約26.8% 有機會上半年上路

新的台鐵票價試算。（台鐵公司提供）

2025/02/06 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事會昨天通過票價調漲方案，平均漲幅達廿六．八％，距離越長、漲幅越小，TPASS用戶不受影響，台北到新左營自強號，從現在的八二四元漲價到九七五元，台北到基隆自強號則漲五十％，交通部長陳世凱表示，新票價有機會於今年上半年上路。

30年沒調 台鐵公司化元年虧138億

台鐵票價已經卅年沒調整，台鐵公司指出，這期間物價指數上漲六十％、人事薪資也大幅調漲，票箱收入難以支應營運成本，必須調整票價。若按新票價計算，上路一年後，客運和貨運的收入合計可增加五十四．七三億元。去年台鐵公司化元年大虧一三八億元，新票價上路後，有望在二○二八年轉虧為盈。

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票價調漲後，會不會流失旅客？台鐵公司副總經理劉雙火說明，和高鐵、捷運等其它運具比較，台鐵仍是最實惠的運具，「現在每天約六十四．四萬人次旅客，且今年一月的短途旅客還較去年同期增加四％，今年應該仍會增加二％到三％」。

距離越長、漲幅越小 TPASS不影響

根據新的票價調整計算，台北到板橋區間車從十五元漲到廿二元；台北到新竹區間車從一一四元漲至一六三元、自強號從一一七漲至二五三元；台北到花蓮和台東的自強號票價分別為五八三元和九三五元，各漲一四三、一五二元。台北到基隆自強號票價將由六十四元調漲到九十六元，漲價幅度達五成，TPASS價格不變，生活圈內無限搭乘，日常通勤者不受影響。

台鐵公司董事會昨天通過調漲案後，將提報交通部費率審議委員會，通過後最後再送行政院審議，由行政院宣布，並公告兩個月後便可上路。

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