為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵將漲價 台北-新左營自強號975元 平均漲幅約26.8% 有機會上半年上路

    新的台鐵票價試算。（台鐵公司提供）

    新的台鐵票價試算。（台鐵公司提供）

    2025/02/06 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事會昨天通過票價調漲方案，平均漲幅達廿六．八％，距離越長、漲幅越小，TPASS用戶不受影響，台北到新左營自強號，從現在的八二四元漲價到九七五元，台北到基隆自強號則漲五十％，交通部長陳世凱表示，新票價有機會於今年上半年上路。

    30年沒調 台鐵公司化元年虧138億

    台鐵票價已經卅年沒調整，台鐵公司指出，這期間物價指數上漲六十％、人事薪資也大幅調漲，票箱收入難以支應營運成本，必須調整票價。若按新票價計算，上路一年後，客運和貨運的收入合計可增加五十四．七三億元。去年台鐵公司化元年大虧一三八億元，新票價上路後，有望在二○二八年轉虧為盈。

    票價調漲後，會不會流失旅客？台鐵公司副總經理劉雙火說明，和高鐵、捷運等其它運具比較，台鐵仍是最實惠的運具，「現在每天約六十四．四萬人次旅客，且今年一月的短途旅客還較去年同期增加四％，今年應該仍會增加二％到三％」。

    距離越長、漲幅越小 TPASS不影響

    根據新的票價調整計算，台北到板橋區間車從十五元漲到廿二元；台北到新竹區間車從一一四元漲至一六三元、自強號從一一七漲至二五三元；台北到花蓮和台東的自強號票價分別為五八三元和九三五元，各漲一四三、一五二元。台北到基隆自強號票價將由六十四元調漲到九十六元，漲價幅度達五成，TPASS價格不變，生活圈內無限搭乘，日常通勤者不受影響。

    台鐵公司董事會昨天通過調漲案後，將提報交通部費率審議委員會，通過後最後再送行政院審議，由行政院宣布，並公告兩個月後便可上路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播