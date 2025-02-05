北基公費流感疫苗快用罄 長者幼兒快接種

2025/02/05 05:30

〔記者林承鴻、盧賢秀／綜合報導〕藝人大Ｓ（徐熙媛）因感染流感併發肺炎驟然離世，各地出現搶打流感疫苗人潮。截至昨晚六時，台北市公費流感疫苗剩餘約九百多劑，多數皆已預約，惟自費流感疫苗數量充足，民眾有需求可洽各醫療院所接種；基隆市則剩下約一千七百劑的疫苗，衛生局進行監控調配，呼籲長者、多重慢性病患者及幼兒盡快到衛生所或醫療院所接種。

台北市昨日截至晚間六時接種公費流感疫苗約五二○○劑，衛生局提醒，六十五歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬於流感高危險族群，若出現「一燒、二痛、三疲倦」，即發燒、頭痛或明顯肌肉酸痛、疲倦時就可能是感染流感，應配戴口罩盡速就醫，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療，目前北市有三○四家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所，庫存共四萬三千份，可充分供應本次流感季所需。

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基隆市七區衛生所及四十六家合約醫療院所接種流感疫苗的人潮明顯增加，三日一天就有五百多人接種，是平常的兩倍，中正區衛生所昨一早就排了一百多人接種疫苗。基隆市衛生局長張賢政表示，今年過年前基隆六十五歲以上長者接種率四十七．七％、幼兒接種率八十五．六％，均高於全國平均，大Ｓ事件後，三日一天就有五二四位市民接種公費流感疫苗。

張賢政指出，基隆昨已有部分院所疫苗不足，衛生局已開始監控調配，衛生所和診所並非全時段有疫苗接種，民眾接種前，應先與衛生所及院所聯絡，確定時段再前往接種。

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