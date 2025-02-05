住院整合照護減負擔 北市聯醫未加入

2025/02/05 05:30

補助床數涵蓋率六都倒數第二 聯醫︰預計今年再提出申請

〔記者蔡思培／台北報導〕衛福部自二○二二年推動「住院整合照護服務試辦計畫」，透過健保補助減輕住院病患家屬照護負擔，但計畫試辦三年來台北市補助床數涵蓋率卻是六都倒數第二，且台北市立聯合醫院各院區也未參與計畫，導致市民無法享受補助。北市議員張斯綱批評，聯醫未加入讓病患住院仍須自行聘請看護，增加家庭經濟負擔，呼籲聯醫盡快加入。

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聯醫︰照顧服務員人力不足

聯醫解釋，二○二二年至二○二三年八月曾經加入住院整合照護服務試辦計畫，針對入住急性一般病床病人提供住院整合照護服務，但礙於照顧服務員招募不易，二○二三年九月起未延續參與。聯醫表示，已多次與照顧服務員合約廠商協商，預計今年可再提出申請，同時會推動住院病人友善照顧模式，提供一對一、一對多等共聘制度。

張斯綱接獲病患家屬陳情，北市聯醫各院區未參與住院整合照護服務試辦計畫，導致住院期間病患須自行聘請看護，增加經濟負擔。他認為若醫院未積極申請，可能影響市民對公立醫療機構的信賴，更不利於資源公平分配。他說，近來聯醫病房助理人數減少卅五％，離職率偏高，人力不足將影響護理人員工作負擔，也可能影響病患住院期間基本照護需求。

張斯綱要求衛生局與聯醫檢討人力配置，並申請住院整合照護服務計畫，提高健保補助住院照護涵蓋率；也希望北市善用既有資源，確保市民獲得適當醫療服務，減輕經濟負擔。

北市36家醫院 目前9家參加

住院整合照護服務試辦計畫會讓醫院依病房特性、病人疾病嚴重程度，安排適當護理及照護人力照護，讓病患家屬在住院期間不用全時在醫院照顧病人，部分照護金額將由中央補助，也可減輕病患與家屬的經濟負擔。衛生局醫事管理科科長陳怡龍表示，此計畫為試辦，許多醫院會考量人力、家屬使用狀況是否符合成本評估參加，目前北市卅六家醫院有九家參加。

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