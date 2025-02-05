嘉縣佈建12座公托 水上4月動工

水上公托家園幼兒上課，最多收托十二名，服務量能不足 。（記者林宜樟攝）

2025/02/05 05:30

目前已開辦9座 下半年也將在布袋、中埔設置 營造優質托育環境

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣為營造優質托育環境，縣府規劃在十個鄉鎮市佈建十二座公托家園及公共托嬰中心，目前已開辦九座，共收托一五二名嬰幼兒。縣府社會局表示，今年將擴建大林社區公托家園為公共托嬰中心，並投入四千萬元經費在水上國小新建公共托嬰中心，預定四月動工，明年完工後開辦，可收托四十名，下半年也將開辦布袋、中埔公共托嬰中心，可收托數共八十名。

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於水上國小新建 為公所公有地

水上鄉長林緗亭說，因現代家庭結構變化，雙薪家庭需要安心、優質的托育環境，公所建議在水上國小新建公共托嬰中心，用地為公所公有地，已配合行政業務協助用地變更，期待未來開辦後能與地方社區、學校緊密合作，成為親子教育與社會支持中心。

縣府社會局長張翠瑤表示，水上鄉人口數四萬七千多人，全縣僅次民雄鄉，但僅在柳林國小開辦社區公共托育家園，二○二二年十月起營運，目前滿招收托十二名，托育設施仍不足，縣府獲前瞻基礎建設計畫三千萬元補助，加上自籌款一千萬元，將於四月新建水上公共托嬰中心，明年完工後開辦，提供更多托育服務能量。

民雄社宅 2028年設公共托嬰中心

為減輕民眾育兒負擔，縣府配合國家住都中心興建社會住宅計畫，將於二○二八年開辦民雄福樂安居社宅公共托嬰中心，可收托數二十名，未來因應縣內產業園區及社會住宅興建，繼續佈建公共托育設施。

民眾反映說，以往嬰幼兒常由父母其中一人或祖父母照顧，現在雙薪家庭增多，生育年齡也提高，高齡長輩不一定適合照顧嬰幼兒，希望有更多合格托育人員投入托育行列，讓家長放心安心。

張翠瑤說，嘉縣登記托育人員數三六一人，簽訂托育準公共化服務契約托育人員則有三○八人，目前收托二歲以下幼兒共三三八人，將鼓勵新考取托育人員技術士證照的托育人員加入準公共化服務，紓解托育需求。

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