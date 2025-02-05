為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣佈建12座公托 水上4月動工

    水上公托家園幼兒上課，最多收托十二名，服務量能不足 。（記者林宜樟攝）

    水上公托家園幼兒上課，最多收托十二名，服務量能不足 。（記者林宜樟攝）

    2025/02/05 05:30

    目前已開辦9座 下半年也將在布袋、中埔設置 營造優質托育環境

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣為營造優質托育環境，縣府規劃在十個鄉鎮市佈建十二座公托家園及公共托嬰中心，目前已開辦九座，共收托一五二名嬰幼兒。縣府社會局表示，今年將擴建大林社區公托家園為公共托嬰中心，並投入四千萬元經費在水上國小新建公共托嬰中心，預定四月動工，明年完工後開辦，可收托四十名，下半年也將開辦布袋、中埔公共托嬰中心，可收托數共八十名。

    於水上國小新建 為公所公有地

    水上鄉長林緗亭說，因現代家庭結構變化，雙薪家庭需要安心、優質的托育環境，公所建議在水上國小新建公共托嬰中心，用地為公所公有地，已配合行政業務協助用地變更，期待未來開辦後能與地方社區、學校緊密合作，成為親子教育與社會支持中心。

    縣府社會局長張翠瑤表示，水上鄉人口數四萬七千多人，全縣僅次民雄鄉，但僅在柳林國小開辦社區公共托育家園，二○二二年十月起營運，目前滿招收托十二名，托育設施仍不足，縣府獲前瞻基礎建設計畫三千萬元補助，加上自籌款一千萬元，將於四月新建水上公共托嬰中心，明年完工後開辦，提供更多托育服務能量。

    民雄社宅 2028年設公共托嬰中心

    為減輕民眾育兒負擔，縣府配合國家住都中心興建社會住宅計畫，將於二○二八年開辦民雄福樂安居社宅公共托嬰中心，可收托數二十名，未來因應縣內產業園區及社會住宅興建，繼續佈建公共托育設施。

    民眾反映說，以往嬰幼兒常由父母其中一人或祖父母照顧，現在雙薪家庭增多，生育年齡也提高，高齡長輩不一定適合照顧嬰幼兒，希望有更多合格托育人員投入托育行列，讓家長放心安心。

    張翠瑤說，嘉縣登記托育人員數三六一人，簽訂托育準公共化服務契約托育人員則有三○八人，目前收托二歲以下幼兒共三三八人，將鼓勵新考取托育人員技術士證照的托育人員加入準公共化服務，紓解托育需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播