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    雲縣鼓勵青年返鄉 創業補助加碼

    原本在竹科工作的楊雯婷申請雲林創業金補助開設木樂派對工作室，專做寶寶抓周服務。（記者黃淑莉攝）

    原本在竹科工作的楊雯婷申請雲林創業金補助開設木樂派對工作室，專做寶寶抓周服務。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/05 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵年輕人回鄉創業，雲林縣府在企業捐贈協助下開辦創業補助金今年加碼，微創型最高五十萬元、專案型三百萬元，另新開辦青年參展補助最高十萬元，縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，歡迎有意創業青年踴躍申請，相關資訊可上「雲青創業金站」查詢。

    張世忠表示，縣府二○二一年以天豐新能源公司捐贈一億元開辦創業補助金，提供設籍雲林縣廿歲至四十歲青年創業資金補助，三年成功輔導卅七家業者創業，類別有農業、甜點烘焙、文化創意、運動休閒等領域。

    卅歲楊雯婷原本在竹科工作，得知雲林有創業補助金，去年辭去工作回西螺開設「木樂派對」工作室，從事寶寶抓周、寶寶收涎等服務；卅四歲陳博謙則從台中回鄉成立「金典金屬」做鐵件裝潢，除傳統鐵門、鐵窗，也有客製化設計及文創藝品訂製等。他們分享創業過程，也鼓勵年輕人勇敢追夢。

    張世忠指出，為讓民眾快速瞭解創業補助金申請方式，縣府將在本月舉辦四場說明會，十一日虎尾、十四日斗六、十八日北港及十九日斗六，另廿一日在勞青處臉書專頁有一場線上直播說明會，歡迎有興趣青年參加。

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