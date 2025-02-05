斗六燈海節2/7登場 2萬盞燈籠吸睛

斗六市太平老街燈海今年共有2萬顆各式燈籠，吸引許多遊客賞燈拍照。（記者黃淑莉攝）

2025/02/05 05:30

連三天邀請高人氣 年輕人喜愛藝人助陣 還有市集、手作體驗

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣斗六市燈海節將於七日起連續三天下午五時卅分在太平老街熱鬧登場，市長林聖爵指出，二萬盞各式燈籠陪大家慶元宵，有精彩表演、市集及手作體驗，且為吸引更多年輕人來參加認識斗六市，今年邀請卡司都是年輕人喜愛的歌手，邀請大家來斗六賞燈、吃美食。

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林聖爵說，斗六太平老街燈籠從第一年五百盞年年增加，今年有二萬盞，已成為斗六季節限定拍照打卡熱點，吸引各地遊客欣賞，並把照片PO上臉書、LINE等社群分享，網友評價很高。

太平老街成季節限定拍照熱點

林聖爵表示，燈海節是斗六迎新年系列活動的重頭戲也是壓軸，今年以「萬顆燈籠慶元宵」為主題結合燈光藝術、精彩表演、美食市集與手作等內容，讓參加民眾享受一場充滿溫馨與驚喜的節慶盛典，表演團隊有在地舞團、街頭藝人外，還邀請多名藝人接力登場，第一天有南西肯恩、陳芳語，第二天有金曲獎得主「傻子與白痴」、陳華，第三天有小男孩樂團、LCY呂植宇、宇宙人。

林聖爵指出，這次藝人卡司都是年輕人喜愛、人氣旺，希望能吸引更多年輕人來參加進而認識斗六市，除有精彩表演、市集，還有一系列手作DIY，大人小孩都可以動手創作，七日有竹編小燈籠、八日流體畫創作、九日壓花台燈等，且今年公所特製典雅的復古小提燈，只要分享燈海節活動貼文或直播就可兌換一個小提燈。

配合活動 周邊道路交管

另太平老街周邊還有為雲林溪量身打造光環境，斗六圓環則有光雕水舞秀。斗六市公所強調，配合三天燈海節活動，太平路從圓環到鎮南街口段、成功路太平路口至力行街口段實施交通管制，提醒用路人提早改道。

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