為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    內埔抽獎惹議 檢方介入調查

    2025/02/05 05:30

    〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕屏東縣內埔鄉年貨大街抽獎活動，因為頭獎「汽車」連續兩年都是同一人中獎，連日引發爭議，其中摸獎方式被人質疑是「整坨」摸出遭人質疑內定，屏東地檢署昨天主動剪報介入調查，鄉長鍾慶鎮受訪時重申「內定怎會找同一人」，強調數萬張彩券抽出這張，何必為了汽車賠上公所清譽和自己政治未來？

    遭質疑是「整坨」摸出

    有網友特別放大放慢鄉公所提供給媒體的摸彩畫面，發現鄉長鍾慶鎮抽獎時，其所抽出的彩票已揉成球狀，網友並翻出去年抽獎錄影，看似也是揉成球狀彩券，懷疑鍾慶鎮挑選該張揉過彩券。

    屏東地檢署主任檢察官許育銓表示，檢方已分案調查，將調閱現場錄影、監視器畫面及相關的人員及文件內容，以釐清是否有瑕疵、舞弊或涉及刑事案件，調查後有問題就依法辦理。

    鄉長︰沒必要賠上清譽

    鍾慶鎮昨天受訪說，作弊案件中首重動機、目的及何人受益，他根本沒有必要獨厚林小姐這個不熟悉的鄉親，賠上鄉公所清譽及他政治未來，他並指出，當下的手感摸進來就是這「坨」彩券。

    至於為何沒有找公正單位或律師見證？鍾慶鎮指出，無此慣例，但隨機請在場民眾上台見證甚至抽獎，至於檢方介入追查，他說歡迎。鄉公所承辦課課長則感到相當委屈，過年待在場地主理活動卻被外界攻擊，強調整個活動就是公平公開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播