內埔抽獎惹議 檢方介入調查

2025/02/05 05:30

〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕屏東縣內埔鄉年貨大街抽獎活動，因為頭獎「汽車」連續兩年都是同一人中獎，連日引發爭議，其中摸獎方式被人質疑是「整坨」摸出遭人質疑內定，屏東地檢署昨天主動剪報介入調查，鄉長鍾慶鎮受訪時重申「內定怎會找同一人」，強調數萬張彩券抽出這張，何必為了汽車賠上公所清譽和自己政治未來？

遭質疑是「整坨」摸出

有網友特別放大放慢鄉公所提供給媒體的摸彩畫面，發現鄉長鍾慶鎮抽獎時，其所抽出的彩票已揉成球狀，網友並翻出去年抽獎錄影，看似也是揉成球狀彩券，懷疑鍾慶鎮挑選該張揉過彩券。

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屏東地檢署主任檢察官許育銓表示，檢方已分案調查，將調閱現場錄影、監視器畫面及相關的人員及文件內容，以釐清是否有瑕疵、舞弊或涉及刑事案件，調查後有問題就依法辦理。

鄉長︰沒必要賠上清譽

鍾慶鎮昨天受訪說，作弊案件中首重動機、目的及何人受益，他根本沒有必要獨厚林小姐這個不熟悉的鄉親，賠上鄉公所清譽及他政治未來，他並指出，當下的手感摸進來就是這「坨」彩券。

至於為何沒有找公正單位或律師見證？鍾慶鎮指出，無此慣例，但隨機請在場民眾上台見證甚至抽獎，至於檢方介入追查，他說歡迎。鄉公所承辦課課長則感到相當委屈，過年待在場地主理活動卻被外界攻擊，強調整個活動就是公平公開。

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