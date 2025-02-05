住宿式長照機構 屏縣府不定期稽查把關

優質住宿式長照機構可分擔家屬照顧長輩的壓力。（屏縣府提供）

2025/02/05 05:30

83間提供5800餘床位 配有護理師、社工等專業人員全天輪班照顧

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣六十五歲以上人口已逾兩成且逐年增長，縣內目前有八十三間住宿式機構，提供五千八百餘床位，量能充足，縣府長照處不定期稽查與評鑑為民眾把關，盼讓優質住宿式長照機構分擔家屬照顧失能、失智長輩的壓力。

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不僅是照顧者 更協助圓夢

孝愛仁愛之家成立約五十三年，主任王淑君表示，打造有溫度的照顧模式並持續規劃創新活動，鼓勵長輩參與合唱團、打擊樂團、戲劇表演及繪畫班，激發其潛能，也透過劇作演出或國內外繪畫策展，讓長輩有「被需要、被肯定」的感受，更鼓勵長者透過團體日常復健復能，提升生活自主能力。

七十三歲的朱奶奶，在脊椎與髖關節開刀後便失去行動能力，也因患有巴金森氏症生活無法自理，入住機構前情緒低落封閉自我，在復健師不斷鼓勵下，加入繪畫班，許多令人驚艷的作品展在藝廊中，朱奶奶表示，在機構內找到家的歸屬感。

長者加入繪畫班 找到歸屬感

「不僅是照顧者，我們更是協助圓夢的夥伴！」從事長照近三十年，宜安宜家老人長期照顧中心主任陳冠甫說，人生最怕沒有希望，堅持從事長照這麼多年的原因，就是在長輩的身上看見人生希望，了解長輩需求，才能一步步陪伴長輩完成夢想。

八十一歲的陳奶奶，入住機構時無生活自主能力，無法吞嚥只能每餐灌食牛奶，在機構人員鼓勵與協助之下，六個月內透過咀吞訓練，順利移除鼻胃管與呼吸器恢復自主進食，並為恢復行走能力努力中。

去年補助可申請至3月3日

屏縣府長照處長陳桂敏表示，為翻轉民眾對於住宿式長照機構刻板印象，縣內機構不斷精進軟硬體設備，配有護理師、社工、照服員等專業人員二十四小時輪班照顧，同時聘有外籍看護工加入長照人力，長輩在機構內有規律作息且餐食營養均衡，透過復能訓練強化肌力，協助長輩逐步恢復生活自主能力。

社會處強調，政府設有住宿式服務機構使用者補助方案，去年度的補助申請期限至今年三月三日，可撥打一九六六長照專線洽詢。

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