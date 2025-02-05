彰縣3大醫院 流感疫苗打光了

春節期間值流感高峰期，彰化各大醫院急診室收治不少流感患者等待治療。（員榮醫院提供）

2025/02/05 05:30

〔記者湯世名、陳冠備、張協昇／綜合報導〕女星徐熙媛（大S）因流感併發肺炎猝逝震驚各界，事實上，今年春節假期流感就在高峰，彰基醫院、彰化秀傳與彰濱秀傳九天來共有多達四○一名流感病患急診就醫，病床供不應求，且這三家大型醫院的公費及自費流感疫苗都打光了。

彰縣年假流感急診就醫逾400人

彰基統計，年假來彰基急診，診斷為流感者約有二六○人，總院人潮多，醫護人員忙翻。彰化秀傳與彰濱秀傳約有一四一人急診後確診為流感。秀傳醫院家醫科主任李育慶則表示，大部分患者可在七天內康復，但流感嚴重時可能引發肺炎、腦炎或其他併發症，特別是老年人、嬰幼兒、孕婦、慢性病患者及免疫功能較低者，需特別留意。

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他說，流感主要透過飛沫傳播，當患者咳嗽或打噴嚏時，病毒進入空氣並感染他人，患者在發病前一天至發病後三至七天仍具傳染力。抗病毒藥物如克流感與瑞樂沙，在發病四十八小時內服用效果最佳。

至於衛福部彰化醫院、員榮醫療體系分別收治一○八名、五十八名患者。員榮醫院急診處醫師王胤德指出，流感並非一般感冒，可能引發嚴重併發症，如果民眾有喘、高燒不退及血氧濃度低於九十，應趕快送醫。

南投衛生所搶打 公費疫苗剩2810劑

南投縣各衛生所從前天開始即湧進不少民眾打疫苗，衛生局表示，縣內公費流感疫苗僅剩二八一○劑，預計這一、兩天內就會打完。由於目前仍處於流感高峰期，六十五歲以上及慢性病史等高危險族群，若尚未接種公費疫苗，恐怕得自費施打。

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