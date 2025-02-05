天冷草莓生長慢 估元宵節盛產

善化草莓預計元宵節進入大量採收。（記者劉婉君攝）

2025/02/05 05:30

〔記者劉婉君／善化報導〕冷氣團一波接一波，導致台南草莓生長緩慢，預估元宵節左右將進入盛產期。今年草莓苗受病菌影響，減產約四成，價格較去年同期上漲。

善化區草莓園最早於一九八二年開始栽種，鼎盛時期全區有十多家，目前主要為台一線善化段上的五家，各草莓園於十一月底即陸續開放採果，業者表示，原本預計農曆過年期間正好為盛產期，但受到年前二週冷氣團報到，今年過年又來得早，草莓慢熟，第二期花最近陸續轉紅，價格也較年節期間降低，體驗採果正當時。

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善化小新里長也是溫馨草莓園業者黃瑞芳表示，今年許多草苺苗因鎌孢菌等病菌死亡，產量減少約四成，苗栗災情更嚴重，減產超過五成，農民補種增加成本，又遇到冷氣團影響，草莓生長的溫度為十八度至廿二度，太冷則會停止成長。

黃瑞芳指出，每年農曆年期間是採果旺季，今年人潮比去年成長一倍以上，但草莓因氣候慢熟，預計元宵節進入大量採收期。價格方面則較去年同期上漲，年後先調降一波，目前一斤五百元，預計元宵節進入盛產期後，還會再降。「善化草莓季」，將於二月廿八日登場，為期一個月的活動期間，也將推出採果優惠折扣。

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