《9天連假人氣王》國華海安商圈 春節吸客79萬人次

台南春節9天連假突破千萬旅遊人次，其中觀光景點第一名為國華海安商圈。（記者王姝琇攝）

2025/02/05 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕乙巳蛇年春節長達九天假期，依台南市八十二個據點遊客人次統計顯示，整體旅遊人次突破千萬，達成連續三年春節連假突破千萬的好成績，旅宿業住用率近九成。觀光景點第一名為國華海安商圈七十九萬人次，宮廟則由破百萬人次的正統鹿耳門聖母廟奪冠。

宮廟香客數 鹿耳門聖母廟奪冠

觀旅局長林國華表示，春節期間台南市觀光人流高峰落在大年初一到初四。土城鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹽水武廟等廿間香火鼎盛廟宇，九天共湧進逾五六○萬人次。台南市區各大商圈和老街約有二八○萬人次。山區、濱海的四十六處戶外親子共遊景點與博物館，有逾一二○萬人次遊客到訪。月津港燈節、龍崎光節空山祭也吸引超過四十三萬五千人次參觀。

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南鯤鯓代天府也突破百萬人次

林國華指出，全市包含廿二處電信大數據，加上六○處機器人回報統計，共計八十二個據點進行觀光旅遊人次數據統計，春節連假九天整體旅遊人次破千萬，前三名景點分別為國華海安商圈七十九萬人次、安平老街五十八萬人次、南紡購物中心四○萬人次；廟宇祈福前兩名均破百萬人次，分別為土城鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府。整體旅宿業住用率達到近九成，大年初二為最高峰。

台南二月元宵節精彩活動將繼續展開，二月八日鹿耳門聖母廟高空煙火秀，及十二日鹽水蜂炮將成為下一波元宵慶典的璀璨亮點，令人期待的新營波光節將從八日一路展出到三月十六日。二○二五月津港燈節、龍崎光節空山祭及左鎮燈會則持續至十六日，讓年後的台南依舊亮點滿滿。

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