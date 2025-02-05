震災戶租金補貼 開放預先登記

2025/02/05 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕○一二一地震造成台南山區不少住宅災損，市府團隊等相關單位共同研商災損房屋復建方案，市長黃偉哲提出兩項重要指示，包括請各公會協助針對紅、黃單房屋進行損壞評估爭取時效，及受災戶住宅租金補貼認定便民措施等，以協助受災戶儘速恢復日常。

工務局說明，於接獲區公所緊急評估清冊後，發函通知經評列為紅黃單之危險建築物所有權人限期改善，若對評估結果有異議，得於文到十日內向工務局申請複評。並得向工務局指定之專業團體申請損壞評估，以取得個案拆除、修繕或補強之建議，並概估工程費用做為後續補助參考。

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此外，危險建築物經損壞評估後判定拆除或修繕者，檢附拆除後或修繕後照片即可解除列管；若涉及補強者，完成補強後檢具由專業技師或建築師簽證之補強設計圖、監造證明，及營造業出具之竣工證明文件，解除危險建築物列管。

黃偉哲指出，原則上將參照○四○三花蓮震災方案，針對實際有居住於紅黃單建築物內的民眾，因原居住地受災無法繼續居住者進行專案租屋補貼。最終補貼方案將待內政部公告後開放申請。

補貼額度依實際居住人口數，每月發給八千元至一萬八千元不等之補貼；補貼期間最長為十二個月至廿四個月不等。由都發局受理收件，目前僅開放預先登記，將待方案正式公告再通知申請。

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