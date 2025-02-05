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    今天開學 震損181校全面復原

    為了開學整備，受地震災損的各校團隊與相關廠商分秒必爭投入校園復原工作。（南市教育局提供）

    為了開學整備，受地震災損的各校團隊與相關廠商分秒必爭投入校園復原工作。（南市教育局提供）

    2025/02/05 05:30

    教育部已先挹注2000萬經費 市府緊急修繕並爭取加碼補助

    〔記者王姝琇、劉婉君／台南報導〕○一二一嘉義大埔地震及後續餘震，導致台南市一八一所學校校舍及設備受到不同程度損壞，教育局震後即刻展開復原工作，與各校團隊合作提供支援與協助。教育局長鄭新輝說，迎接二月五日開學日，目前各校均已完成整備，確保師生學習環境安全無虞。

    受損嚴重 楠西、東山國中啟動應變

    市長黃偉哲表示，地震發生後，中央及地方等各界人士均前往受災校園表達關懷，並協助爭取災後復原經費；感謝教育部率先挹注兩千萬元經費，但仍需中央加碼補助，市府將全力配合，加速校園災後復原工作。

    鄭新輝指出，截至四日，共一八一所學校提報災後復原補助需求，總經費約三億八九一二萬元，市府採緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。此次地震重建適逢年節假期，為開學日做整備，各校團隊與相關廠商分秒必爭投入校園復原，對此表達最深敬意與感謝。

    鄭新輝進一步說明，其中受損較嚴重的楠西國中與東山國中，經結構技師評估，其校舍安全存有疑慮，市府已啟動應變方案，將東山國中學生安置於校內其他安全場域，楠西國中則暫時遷至楠西國小，以確保學生學習不中斷。

    楠西國中校舍重建初估需要三年，師生今起借用楠西國小北棟二、三層樓八間教室上課，輔導諮商中心的心理師與社工今天也將入班，協助二校學生抒發不安的心情。楠西國小校長李耀全表示，校內危險區域都已經拆除，龜裂處也已評估結構安全沒有問題，也會提醒學生不要靠近。楠西國中校長鄭俊杰指出，國中與國小學生作息不同，師生會有獨立的動線，不會互相干擾，至於體育場與音樂教室等共同空間，兩校也會協調排課。

    受災學生 扶助申請及心理輔導

    同時針對受災學生，除協助就學用品與午餐經費等就學扶助之申請，輔諮中心專輔人員與學校輔導教師共同合作，啟動心理輔導工作，並提供相關學習扶助資源，暖心陪伴順利就學。

    教育局表示，市府秉持「災前整備勝於災後復建」的原則，二○一九年至二○二五年間已協助各校完成校舍耐震能力改善，累計辦理二九九棟校舍補強，及七十二棟校舍重建，總經費達五十五億四九○○萬餘元。

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