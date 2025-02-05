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    花蓮人搶打流感疫苗 只剩千餘劑

    花蓮市衛生所昨有大批民眾搶打疫苗。 （民眾提供）

    花蓮市衛生所昨有大批民眾搶打疫苗。 （民眾提供）

    2025/02/05 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕藝人大Ｓ在日本因流感併發肺炎猝逝，讓原本不打疫苗的民眾全都出籠，花蓮縣衛生所一連兩天早上有大批民眾排隊搶打，不過衛生局統計，流感疫苗從去年十月開打，至昨傍晚五點還剩約一千八百劑，建議民眾如要接種，可先打電話向疫苗合約院所洽詢確認，或提早至衛生所接種。

    花蓮縣衛生局統計，截至昨傍晚五點，花蓮縣公費流感疫苗剩七九三劑、十三鄉鎮衛生所高端捐贈流感疫苗剩一○三○劑，可供全年齡接種，但因分散在全縣十三鄉鎮衛生所、廿六間合約醫療院所，並非每一家都有，民眾接種前建議先電話詢問，只要六個月以上沒有打過疫苗者，均可持健保卡至合約醫療院所接種。

    女藝人大Ｓ在在農曆年假最後一天傳出在日流感併發肺炎病逝，全台掀流感疫苗接種潮，花蓮市衛生所昨早上供接種配額為一九四劑，吸引民眾一早來排隊來領號牌，掛號只接受到上午十一點，下午就沒有了。

    民眾說，電話打了很多診所都沒有問到疫苗，要他們去衛生所，也有民眾因最近要去日本玩，看到新聞趕快到院接種。

    花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮縣在去年十月開打公費流感疫苗，衛福部撥九萬三千劑給花蓮，數量是歷年最多，由於疫苗接種後需要半個月才有免疫力，提醒民眾及早安排接種。（相關新聞刊A8）

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