政院東服沒錢 協助震後重建員撤離

國民黨團提案把行政院聯合服務中心業務費刪除9成，聯合服務中心營運受到影響，設在東服中心的花蓮0403地震重建辦公室協助災後重建人員將撤離。 （記者王錦義攝）

2025/02/05 05:30

出差、活動全數喊停 上月電話、水電費還在想辦法核銷

〔記者王錦義／花蓮報導〕藍白合作在立法院刪、凍中央政府總預算案達二千多億元，其中國民黨團提案把行政院聯合服務中心業務費三千六百多萬元減列至卅六萬元又被立院禁止流用，行政院位於南部、中部、東部、雲嘉南及金馬地區的聯合服務中心業務受到影響，其中設在東服中心的花蓮地震重建辦公室，內政部國土署駐花蓮協助災後重建人員將撤離。

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業務費被減列至36萬

國民黨立院黨團上月提案通過把今年度行政院聯合服務中心「業務費」三千六百多萬元減列至卅六萬元。東服執行長洪宗楷說，中心目前按照原本常態工作進行，但出差、活動等需要用到比較多錢的計畫都先暫停，像是下個月協助外交部在台東辦理護照的台東行動領務、到地方會勘等，暫時無法執行；東服每年約五百多萬元運作經費，包含了花蓮、台東兩個辦公室租金一二○多萬元，還有其他水電、電話費、油費、維修等支出。

去年○四○三花蓮大地震後，中央為協助花蓮震後重建工作，在花蓮設立內政部「花蓮重建專案辦公室」，位置就設於行政院東部聯合服務中心七樓，提供租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等問題的諮詢服務，對於涉及跨部會業務也協助轉達至相應部會，還有地震中心人員也駐點服務；花蓮縣建築師公會也在每週一、三、五上午在現場提供諮詢服務。

連付東服租金都成問題

副執行長郭應義說，立法院刪除的是今年度辦公室營運業務費用，東服中心是租賃廳舍，除了房東詢問是否付不出房租的問題外，現在連一月份已經支出的電話、水電費等，都還要想辦法依法核銷，因為五個服務中心業務費被刪到剩下卅六萬元，連付東服的租金都不夠，更何況是水電、電話等服務必要的支出。

沒有油錢，公務人員如何去花蓮各地安排建設會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？郭應義說，為了撙節支出，內政部國土署駐花蓮協助災後重建、地震中心的人員將撤離回到各單位辦公，花蓮縣建築師公會每週三次的駐點服務也可能會暫停。

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