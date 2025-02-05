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    宜蘭預防胃癌 將擴大免費篩檢

    宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未做篩檢的縣民免費篩檢。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供45至74歲且2年以上未做篩檢的縣民免費篩檢。（宜蘭縣衛生局提供）

    2025/02/05 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣胃癌發生率高，縣府今年擴大篩檢對象，提供四十五至七十四歲且兩年以上未做篩檢的縣民免費篩檢，只要攜帶身分證及健保卡前往衛生所領取採便管，就可接受篩檢，相關訊息可洽詢各地衛生所，或撥打衛生局癌症篩檢專線03-9352722。

    45歲至74歲 2年以上未篩檢者可篩檢

    依據國健署最新癌症登記資料，胃癌位居宜蘭縣十大癌症發生率第八名，一年新診斷胃癌人數有一○八人；另依衛福部最新國人死因統計，胃癌位居宜縣十大癌症死亡率第四名，一年因胃癌死亡人數有八十一人。

    宜蘭縣衛生局表示，導致胃癌發生的原因，與環境、飲食、免疫、胃幽門螺旋桿菌感染及慢性胃病有關，胃癌患者有八至九成是由幽門螺旋桿菌感染所引起，一旦檢測結果為陽性，代表有幽門螺旋桿菌感染，需至消化專科接受胃鏡檢查，才可確定胃內部的情況，並依照醫師指示接受除菌治療，才能達到預防胃癌發生的效果。

    宜蘭縣政府二○一二年開始辦理胃癌防治試辦計畫，當年度提供宜縣一三九六位五十至六十九歲縣民糞便幽門螺旋桿菌檢測服務；經由試辦結果分析，宜縣幽門螺旋桿菌盛行率較高，因此於翌年開始全面啟動篩檢。

    縣府表示，截至去年底止，宜縣共計篩檢四萬八四四○人，檢出陽性個案一萬六二三一人，經複檢後發現潰瘍五○三七人、食道癌四人、胃癌十二人，讓患者能早期發現及早治療，今年擴大篩檢對象，提供四十五至七十四歲且兩年以上未篩的縣民免費篩檢，名額有限請把握機會。（相關新聞刊A1）

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