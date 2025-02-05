宜蘭好行推3日券299元 元宵節上路

「宜蘭好行」二九九元三日券，預訂在二月十二日元宵節上路。（資料照）

2025/02/05 05:30

無限次數搭乘北宜路廊國道客運、宜縣市區公車 台鐵新北鳳鳴站至花蓮和平站段火車

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣為擴充TPASS使用，暢遊宜蘭「宜蘭好行」二九九元三日券，訂二月十二日元宵節上路；在使用期限三日內，可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、宜蘭縣市區公車，以及台鐵新北鳳鳴站至花蓮和平站段火車。

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宜蘭縣目前有三種TPASS通勤月票，七五○元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「石城至和平」段。一八○○元方案則加入國道五號客運，鐵路往北延伸到鳳鳴。二三○○元方案，再加入雙北捷運、公車等。

縣府統計，去年TPASS通行月票營運狀況，台鐵每月平均搭乘四萬四七九六人次，市區公車二萬五三四二人次，國道客運十八萬九五五○人次；這三種通勤月票年搭運量達三一一萬餘人次。

宜蘭縣政府除了滿足通學通勤族需求，為鼓勵民眾利用公共運輸至宜蘭觀光旅遊；配合中央推動政策，在現有TPASS月票運作機制下，規劃二九九元三日券短期票券方案，已確定在十二日元宵節上路。

購買後72小時期間內使用

「宜蘭好行三日券」主要是考量大台北或外地民眾到宜蘭觀光旅遊，以及縣民短期出差等需求，自購買後在七十二小時期限內，可無限次數搭乘北宜路廊國道客運、縣內市區公車，以及台鐵新北鳳鳴站至花蓮和平站，與深澳線、平溪線各站火車，火車雖不限車種，但自強號不能站位的不能搭。

縣政府表示，宜蘭好行三日券十二日發行販售並上路，票券即買即用，民眾可持未綁定任何TPASS方案的電子票證，至國道客運售票處綁定三日券方案，台北端售票處南港、市府、台北、板橋轉運站與科技大樓站，宜蘭端礁溪、宜蘭、羅東等轉運站。

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