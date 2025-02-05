三峽老街冷清清 疫後觀光人數腰斬

三峽老街假日才有人潮，吸引觀光客造訪。（記者陳奕劭攝）

2025/02/05 05:30

地方憂商圈沒落 觀旅局：輔導發展特色 舉辦多元活動吸引不同客群

〔記者陳奕劭／新北報導〕三峽老街擁有祖師廟、藍染等豐富的宗教、文化底蘊，過去是觀光勝地，卻受疫情重創，復甦效果不如預期，觀光人次腰斬，外界憂心老街恐沒落。市府回應，跨局處輔導商圈發展特色，舉辦多元活動，吸引不同客群。

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復甦不如預期 假日才現人潮

根據交通部觀光署統計，三峽老街二○一九年以前觀光人次穩定在二百萬左右，二○二○年後快速下滑，二○二二年僅有約七十萬人次為歷年最低，統計至去年十一月僅約八十八萬人次，仍不到全盛時期一半。記者實地走訪，發現三峽老街平日冷清，汽、機車在街道暢行無阻，僅有少數民眾行經騎樓，店家坦言，客人都在假日出現，平日生意視遊覽車數量決定。

商圈發展協會盼專業團隊進駐

三峽民權老街商圈發展協會總幹事林文郁表示，疫情期間老街上午頂多一個人出現，疫後部分人潮回流，但假日人數不到全盛時期五分之一，商業瞬息萬變，三峽老街主題性不強，若缺乏創新話題，難以吸引觀光客，市府應派專業團隊，以社區營造模式輔導商圈發展特色。

市議員卓冠廷批評，市長侯友宜六年打造不出新的城市亮點，其他縣市老街觀光不斷進步，新北市不進反退，市府應重視老街觀光衰退問題。

市議員呂家愷建議，新北市美術館、新長福橋、捷運三鶯線啟用後，發展街頭藝人、市集等新亮點，三鶯市區應開發休閒消費、住宿等機能，夜晚留住觀光客，帶動商機。

觀光旅遊局指出，三峽區景點總人次從二○二三年一八六萬提升至去年二五二萬，三峽有藍染、茶葉、竹筍體驗、煤礦文化、賞櫻等遊程，也能逛老街、享美食，市府持續推動「三鶯文創整合計畫」，並舉辦「好客風味喫茶所」、「新北藍茶藝術季」、三峽藍染節、「作客三鶯趣」等活動，推廣文化藝術。

經濟發展局回應，市府每年舉辦亮點活動，輔導商圈發展特色，推動「秋遊三峽添好運新北青創在老街」與「三峽老街萬聖PARTY老車紳士節古董車嘉年華」，吸引不同客群。

三峽老街商圈平日生意清淡，機車在街道暢行無阻。（記者陳奕劭攝）

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