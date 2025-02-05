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    首頁　>　生活

    單日打5800劑 高雄流感疫苗剩8200劑

    2025/02/05 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大S徐熙媛因感染流感併發肺炎在日本驟逝的消息，引發搶打疫苗的熱潮，高雄市原本二月二日尚有約一．四萬劑公費流感疫苗，隔天就消耗五千八百劑，昨天僅剩餘八千二百劑可接種，預估近日就會用罄。

    去年十月開始接種的公費流感疫苗，高雄市獲中央撥配及自購共約八十一萬劑，於今年元旦起開放六個月以上的全齡接種，原本一月廿日尚有二．四萬劑，衛生局預估在過年前就會用罄，但年後至二月二日仍有一．四萬劑，前天傳出大S病逝消息，民眾搶打疫苗，不少人詢問多家診所皆表示已無公費流感疫苗，只剩自費疫苗，但衛生局統計至前天仍有八千二百劑公費疫苗。

    衛生局指出，目前國內社區流感病毒主要為A型H1N1，與本季接種流感疫苗病毒株相符，接種疫苗可以降低重症住院和死亡風險，疫苗接種後，兩週才能產生完整的保護力，建議六十五歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群能即早完成接種。

    此外，疾病管制署自至二月廿八日前擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

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