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    共177名額 高科實中8月首度招生

    高科實中校址位於橋頭新市鎮，將提前於今年8月招生。圖為基地模擬圖。（高雄市政府提供）

    高科實中校址位於橋頭新市鎮，將提前於今年8月招生。圖為基地模擬圖。（高雄市政府提供）

    2025/02/05 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）提前於今年八月（一一四學年度）招生，預計國小部一年級和國中部一年級各招收三班、共一七七個名額，籌備處主任楊雅妃表示，近來家長詢問度十分踴躍，提醒學子須同時完成網路報名及現場繳件，才算完成報名。

    須同時完成網路報名及現場繳件

    南部半導體S廊帶成型，南科管理局在橋頭新市鎮設置高科實中，將招收幼兒園到高中及雙語部，新校舍預計二○二八年八月完工，將提供約二千名學生就讀。

    由於台積電等已陸續進駐楠梓廠區，高科實中將提前於一一四學年度招生一七七個名額，招生對象分為園區生和非園區生，其中，國小部園區生七○人、非園區生十七人；國中部園區生七十二人、非園區生十八人。

    高科實中說明，園區生包括高雄（路竹）、橋頭、楠梓科學園區及其他科學園區事業單位、研究機構、創新育成中心，國科會所屬單位、其他園區實驗中學、高科實中教職員工及高雄三個科學園區等事業單位。另與高科實中訂有合作契約的大專院校或研究機構正式編制員工，其子女也屬於園區生對象。

    非園區生是指今年二月十九日（含）前設籍於「共同學區」者，共同學區範圍係指橋頭區甲北里、新莊里八至十鄰、十四至十八鄰，楠梓區翠屏里和藍田里八、十、十六、十七鄰。新生須於二月十九日下午六點前完成網路報名，現場最後繳件時間為廿二日中午前。今年八月開學將先借用右昌國中廿多間教室上課。

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