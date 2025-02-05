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    串聯「五福臨門」 高雄輕軌5車站藏動物元素

    C26大順民族站的鹿代表富貴祝福。（記者王榮祥攝）

    C26大順民族站的鹿代表富貴祝福。（記者王榮祥攝）

    2025/02/05 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌春節連續假期運量開紅盤，高市捷運局指出，輕軌有一路段極貼近年節氣氛，由五處車站透過精妙幾何色塊與抽象意象，呈現五種動物象徵，串接「福、祿、壽、禧、財」等五福臨門主題，把滿滿福氣帶給每位候車乘客。

    初一到初五 搭載44萬7千餘人次

    高雄輕軌大年初一到初五累計搭載四十四萬七千餘人次，比去年同期四十三萬四千人次略多，其中年初一到初三更寫下連三天破九萬人次搭乘的紀錄，幾乎班班客滿。

    四十四萬人次搭輕軌走春，讓高市捷運局相當驚喜，同時分享輕軌在愛河灣周邊人氣車站外，尤其有一路段非常貼近年節氣氛，共有五處車站藏有五種動物元素，元宵節前歡迎民眾來解謎。

    以「福、祿、壽、禧、財」為主題

    五處車站由C25新上國小站開始，順時針方向至C29樹德家商站，由知名藝術家林熺俊獨家設計，以「福、祿、壽、禧、財」等五福臨門為主題，透過幾何色塊與抽象意象呈現五種動物形貌。

    捷運局說明，C25新上國小站的蝙蝠象徵福氣，預示好運不斷，C26大順民族站的鹿代表富貴祝福，C27灣仔內站高壽的鶴以其優雅姿態，帶來長壽祝願，C28高雄高工站的喜鵲象徵快樂，傳遞生活喜悅，C29樹德家商站貓的形象代表財富，令人期待招財進寶的日子。

    成在地文化與藝術展示平台

    捷運局形容五福臨門段不僅是公共交通樞紐，更成為在地文化與藝術的展示平台，透過巧妙設計，將希望與祝福融入到每一個候車瞬間，讓路過的民眾，都能在這些象徵中找到心靈的共鳴。

    C29樹德家商站貓的形象代表財富。（記者王榮祥攝）

    C29樹德家商站貓的形象代表財富。（記者王榮祥攝）

    C28高雄高工站的喜鵲象徵快樂，傳遞生活喜悅。（記者王榮祥攝）

    C28高雄高工站的喜鵲象徵快樂，傳遞生活喜悅。（記者王榮祥攝）

    C27灣仔內站高壽的鶴以其優雅姿態，帶來長壽祝願。（記者王榮祥攝）

    C27灣仔內站高壽的鶴以其優雅姿態，帶來長壽祝願。（記者王榮祥攝）

    C25新上國小站的蝙蝠象徵福氣。（記者王榮祥攝）

    C25新上國小站的蝙蝠象徵福氣。（記者王榮祥攝）

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