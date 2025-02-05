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    觀光新亮點 愛河夜光階梯護岸完工

    高雄市水利局打造愛河夜光階梯護岸，營造特色步道、地景廣場。（市府提供）

    高雄市水利局打造愛河夜光階梯護岸，營造特色步道、地景廣場。（市府提供）

    2025/02/05 05:30

    三民九如橋下游左岸打造 總經費1800萬 以榕樹為主體搭配LED節能線燈

    ［記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導］高雄市水利局於三民區九如橋愛河下游左岸，打造首座愛河夜光階梯護岸，總經費一千八百萬元，以老榕樹為主體，營造特色步道、地景廣場、親水階梯，融入壽山景觀稜線，與對面的壽山相輝映，搭配LED節能線燈襯托愛河夜景，可望成為高雄觀光新亮點。

    營造特色步道 融入壽山景觀稜線

    水利局去年爭取到中央經費，針對愛河老舊且破損護岸，選定九如橋下游左岸為示範段，辦理改善工程，總經費一千八百萬元，以提升防洪安全為核心、自然共融為設計理念，打造愛河階梯護岸，整體工程剛完工，昨天亮相令人驚艷。

    梯面鑲嵌獼猴造型及磚窯廠煙囪意象

    水利局表示，工程設計靈感取自壽山稜線，護岸採用階梯式結構，展現壽山稜線律動感，梯面鑲嵌獼猴造型，以及中都磚窯廠煙囪意象，充分展現地方文化底蘊。

    配合天色控制開關燈時間 保護生態

    工程保留既有老榕樹，打造特色步道、地景廣場、親水階梯，以環抱老榕樹形式，串聯南北廣場與河濱步道，象徵人、河道及老樹生活緊密連結關係，更與對面壽山相輝映；整體設施全面採用LED節能線燈，夜間亮起來襯托愛河水岸，並配合天色控制開關燈時間，保護生態環境及周遭生物作息，階梯鋪面選用原石材質，提升空間美感與舒適性。

    水利局指出，愛河階梯護岸將壽山地貌、愛河水景與地方文化結合，包含特色步道、地景廣場、既有老樹保留，結合地方歷史與環保永續，提供民眾親水遊憩好去處。

    此外，因應高雄半導體產業近年發展，高市府與陽明交大、清大合作，在左營蓮池潭周遭設立國家重點領域校際研教園區，其中，公務人力發展中心及蓮潭會館的耐震補強工程，預計今年六月底前完工，迎接陽明交大高雄分部掛牌進駐。

    高雄市觀光新亮點，首座愛河夜光階梯護岸亮相。（市府提供）

    高雄市觀光新亮點，首座愛河夜光階梯護岸亮相。（市府提供）

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