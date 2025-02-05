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    台中流感疫苗施打 2天破1.6萬劑

    診所湧入大批民眾排隊施打公費流感疫苗。 （施勝桓醫師提供）

    診所湧入大批民眾排隊施打公費流感疫苗。 （施勝桓醫師提供）

    2025/02/05 05:30

    〔記者蔡淑媛、蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日驟世的消息前日傳出後，引發外界震驚，台灣出現公費疫苗搶打潮，台中市當天單日就施打一萬劑，昨截至下午也打超過六○○○劑，僅剩約二．二萬劑，昨天各醫療院所搶打人潮不斷，許多診所庫存也打完，衛生局原定中台灣元宵燈會二月八日至二十三日要在園區設站催打，也可能因疫苗提早用罄，取消設站，提醒未接種民眾應盡早施打。

    15人重症死亡 幾乎都未打疫苗

    衛生局長曾梓展強調，本季流感季是二○二○年來最嚴重的，台中市重症數有六十七人，其中十五人死亡，幾乎都未打疫苗，目前公費疫苗施打對象全面開放，鼓勵尚未施打民眾接種，尤其國外就醫不便，出國民眾務必先接種。

    小兒科診所院長施勝桓指出，診所湧進大批患者是過年前的兩倍，七成是類流感症狀，而接種疫苗民眾也是年前的十倍，昨天上午公費疫苗已打完，只剩衛生局疫苗預約平台劑量，以及自費流感疫苗。

    施勝桓提醒，流感常見症狀包括，發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等，一旦出現危險徵兆，呼吸困難或急促、發紺（缺氧）、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續七十二小時等，應儘速就醫。

    中國醫藥大學附設兒童醫院急診科主任謝宗學指出，流感容易併發重症的族群，易出現在六十五歲以上的長者，及小於一歲的嬰兒，提醒高風險族群盡快接種。（相關新聞刊A8）

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