女媧主燈被嫌醜 盧秀燕：有講不出來的特別

中台灣燈會主燈女蝸造型挨批「醜出新高度」，市長盧秀燕點評是「有講不出來的特別」。（市府提供）

2025/02/05 05:30

中台灣燈會花費逾5千萬 議員批自我催眠

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會訂八日開幕，主燈「女媧」曝光後遭評「醜出新高度」；市長盧秀燕四日稱台中主燈出奇致勝，「有講不出來的特別」、「最說不出所以然」；在地市議員陳淑華與林炘烽均痛批，花逾五千萬辦燈會，主燈讓民眾喊醜，市府還在自我催眠，對比高雄市與吉伊卡哇合作大成功，台中靠「醜美」的女媧能吸引多少觀光潮。

人面蛇身造型 引起大驚奇

中台灣元宵燈會配合蛇年，主燈以人面蛇身的「女媧」為設計，觀旅局長陳美秀昨日在市政會議進行燈會專案報告時指出，打造全台唯一會「蛇」出來的移動式主燈；但「女媧」造型引起大驚奇，甚至被推「醜出新高度」，還有人哀怨高雄有可愛的吉伊卡哇，「台中讓我看了什麼」；陳美秀對此說是「醜美」。

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盧秀燕也直言，今年主燈有人看過說最醜、「看了後不知怎麼形容」，但燈會各縣市都在辦，多年的燈會看下來「漂亮、bling bling的不稀奇了」、「我們怎麼樣出奇致勝」，燈會要有特殊性，要看最有創意、最奇怪、最說不出所以然來及最有趣味性，今年主燈「有講不出來的特別」，她邀大家自己來體會，保證不虛此行。

陳淑華怒批，今年觀旅局燈會本預算由三千多萬加碼到逾五千萬舉辦，卻做出讓大家喊醜的主燈，民眾觀感最直接，盧市府竟還在自我安慰、自我催眠，花大錢只辦出連市長都認證「說不出所以然」的主燈，外縣市都知道搶辦「萌經濟」，台中還在自我感覺良好。

民眾投訴行經被嚇到

林祈烽也說不少民眾投訴行經看到被嚇到，高雄成功引進吉伊卡哇，鄰近的南投也與貓貓蟲「咖波」聯名，各吸引數百萬人次觀賞，台中靠守舊古板的「醜美」女媧主燈的城市行銷行為，根本不是出致勝，能吸引多少觀光潮。

在地議員楊大鋐則緩頰也有小朋友讚女蝸神似卡通阿拉丁裡的公主，挺有創意，但建議市府多加強燈會的停車設計。

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