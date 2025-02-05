竹北豆子埔溪 1.8億打造親水河岸

竹北豆子埔溪改善工程，將設親水跳石步道、遊戲廣場等，增添親水體驗。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/05 05:30

進行水質淨化 設置跳石步道、遊戲廣場等 6月前發包

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市科技重鎮的「母親河」豆子埔溪，冬季乾涸加上住商及工地廢污水排放，屢傳污染情事，影響市容並產生惡臭；縣府提出豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程，獲環境部核定總經費一．八億餘元，將進行水質淨化工程，並建立河岸生態及環境教育漫步軸帶，期盼讓豆子埔溪煥然一新，預計今年六月前發包，二○二七年底前完工。

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獲環境部核定補助 後年底前完工

工務處長戴志君表示，環境部上月核定補助此案，總經費一億八七四○萬元，中央補助一億一八○六萬二千元，縣府配合款六九三三萬八千元，工程範圍從自強南路至博愛街間約三公里溪段，工期五百日曆天。

戴志君指出，水質淨化工程部分，主要改善博愛橋至延北橋間未接污水管的問題，截流隨雨水下水道流入豆子埔溪的民生污水，涵蓋集水面積達三二三公頃。污水截流以專管匯入礫間場，每日處理污水量可達五千立方米，處理後淨化水以二五○毫米壓力管抽至縣政二號橋上游處放流，補充基流量。

改造低水護岸 營造多樣生態棲地

工程同時將復原優化文信爬蟲公園環境，設置礫間處理機房、無障礙坡道、親水跳石步道及遊戲廣場等，提升動線、環境教育場域，期盼增添親水體驗。此外，也將執行儒林橋至翰林橋環境復原工程，總長約四百公尺，拋石護床工增加多樣化流域、新植原生植栽、棲地營造區教育解說等，局部改造低水護岸，營造豐富多樣生態棲地。

工務處提到，未來工程完成後，豆子埔溪水體將透過側溝系統連接專管至礫間處理場淨化，過濾後的水會再回到上游循環，除了保有水體潔淨，同時也達到乾淨水循環、保持水位等，避免旱期造成含氧量不足，魚群暴斃等問題衍生，保護好重要水資源。

豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫，將執行儒林橋至翰林橋環境復原工程。（記者廖雪茹攝）

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