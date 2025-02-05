竹市蛇年主燈 挨批像蝌蚪

竹市蛇年燈節主燈「蛇彩繽紛」以幾何圖型來凸顯蛇的造型，卻變得像蝌蚪。 （記者洪美秀攝）

2025/02/05 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕蛇年元宵燈節即將到來，新竹市府今年蛇年燈節以「蛇麼都好玩」為主題，不過繼有市民反映護城河的小副燈像蚯蚓及花生外，有市民也提到鰻魚和蛇是不同種，但市府蛇年燈節將花園鰻與蛇混在一起，讓人傻傻分不清。此外，主燈「蛇彩繽紛」以幾何圖型來凸顯蛇的造型，卻變得像蝌蚪，也讓人分不清到底是蛇是爬蟲類還是昆蟲類，更讓大人小孩無所適從。

花園鰻與蛇混一起 也讓人分不清

市民認為今年蛇年的燈飾展區是四不像，有像蚯蚓與蝌蚪，還有花園鰻與蛇分不清，雖然蛇年造型燈不易呈現，有小孩的家長，實在很難跟孩子解釋蛇類與昆蟲及水中鰻的差異，只能走馬看花，毫無教育及元宵節慶意義。

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市府︰「蛇中蛇」寓教於樂的結合

對此，市府表示，花園鰻的「蛇中蛇」燈飾，透過充氣效果，展現花園鰻蠕動的姿態，也邀請市民來分辨哪個是蛇體，哪個是花園鰻，是寓教於樂的結合。

此外，還有蛇君及變變蛇，可透過互動來感受蛇年的不同變化，除燈光作品展覽，還有體驗活動，七日、九日還會在護城河親水公園旁舉辦元宵市集，有親子手工搖元宵與彩繪小燈籠DIY等活動，還會免費發放蛇年小提燈。九日元宵晚會在火車站前廣場舉行，邀市民來提燈籠慶元宵。

竹市蛇年燈飾將花園鰻（彩色）與蛇（白色）混在一起，讓人分不清。 （記者洪美秀攝）

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