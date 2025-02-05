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    搶打流感疫苗 竹縣市跑去苗栗

    苗栗市衛生所昨上午8點30分開始施打流感疫苗，不少人一早7點多就來排隊。（民眾提供）

    苗栗市衛生所昨上午8點30分開始施打流感疫苗，不少人一早7點多就來排隊。（民眾提供）

    2025/02/05 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕受藝人大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世的消息衝擊，國人搶打公費流感疫苗。苗栗縣各衛生所昨湧現排隊等候接種的民眾，因新竹縣市疫苗已用罄，還有新竹縣市民眾跑來苗栗施打；苗縣衛生局表示，將支援新竹縣市約二千五百劑疫苗，預估這週內將全數用罄。

    苗栗市衛生所昨上午八點三十分開始施打流感疫苗，不少民眾一早七點多就來排隊；後龍鎮衛生所同樣湧入不少中壯年民眾接種，他們說，過去總覺得流感重症死亡個案都是老人家，但大S因感染流感猝逝的消息，真的讓人感到驚嚇。

    苗縣府衛生局表示，縣內公費流感疫苗庫存量於三日之前約一萬一千劑，大S因感染流感猝逝消息傳出，於三日施打了約一千五百劑，統計至昨早剩約九千五百劑。

    衛生局表示，因新竹縣市疫苗已用罄，昨天有不少新竹縣市民眾到苗栗來施打，統計昨天共約施打了二千劑，另苗縣配合衛福部調度支援新竹市約一千五百劑、新竹縣一千劑，預估這週內會全數用罄，呼籲六十五歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種。

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