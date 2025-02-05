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    稻農林凡閔擊敗中韓 奪日本最高金賞米

    台中稻農林凡閔（左三）獲選日本「米．食味分析鑑定競賽國際大會」最高金賞獎。（烏日區農會提供）

    台中稻農林凡閔（左三）獲選日本「米．食味分析鑑定競賽國際大會」最高金賞獎。（烏日區農會提供）

    2025/02/05 05:30

    謝恩 穿阿爸西裝領獎

    記者黃旭磊／專題報導

    日本山梨縣北杜市去年十二月舉辦「米．食味分析鑑定競賽國際大會」，賽事吸引韓國及中國等區域四七三六件稻米競逐，台中烏日稻農林凡閔革新農法，學習日本稻農「日積溫」技術，勇奪最高金賞，他特別穿著爸爸近五十年的老舊西裝領獎，林凡閔表示：「感謝阿爸留下這套西裝、還有農地」，將榮耀獻給天上的阿爸。

    烏日區農會區內有八五七公頃水稻田採合理化施肥等自然農法，不少農友學習日本「日積溫」技術，補回稻穀生長所需陽光溫度，打響「烏溪糧倉」好米名號。

    林凡閔強調，水稻管理需從細節著手，他觀查天候、適度用肥，在最適合收割時節收割，用「十年磨一劍」精神，專研日本稻農「日積溫」技術，減輕中台灣多雨氣候影響，讓每棵稻米富含日曬溫度口感。

    所謂日積溫是指作物生長超過最低溫度之度數累積，通常以度日數（degree day）估算，一般以十度西為其基礎溫度，水稻自移植日起將每日最高氣溫及最低氣溫之平均減去十度西，作為當日之有效溫度，稻農需補足不足溫度讓稻米口感更好。

    林凡閔向日本學習農法，參與有上百組稻農競逐的「國際組」賽事，勇奪最高金賞，稱得上台灣之光。

    林凡閔曾二○二二年以台南十六號米獲日本同一賽事特別優秀賞，兩年後再以「高雄一四七號」擊敗兩名中國稻農及韓國代表，再度獲獎，特別穿上父親留下的深色西裝領獎，謝謝天上的爸爸庇佑。

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