不施化肥、農藥／霧峰友善農地滿稻香 黑翅鳶來棲息

霧峰農會推廣自然農法，並在田間架設棲架，吸引黑翅鳶來棲息。（李璟泓提供）

2025/02/05 05:30

記者陳建志／專題報導

台中霧峰益全香米曾多次拿下全國十大經典好米，二○一五年時霧峰區農會總幹事黃景建希望讓稻米產業升級，推廣不使用化學肥料和農藥的自然農法，一開始僅約「五甲地」、七位農民願意試種，卻因生態變好，連黑翅鳶都出現，認同的農民和加入的農地持續增加，至今已達一○一甲，農會更以此為品牌推出黑翅鳶米，成為友善土地成功的案例。

時任霧峰稻米產銷班第九班班長的黃炳南說，因認同黃景建總幹事的理念，加上當時發生食安問題，和六位班員商量後，大家決定試試自然農法，但他也坦言，一些資深農民聽到都潑冷水，「絕對種不起來啦！」

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而施行自然農法第一年，就碰到寒害還有褐飛蝨病蟲害，一分地僅收成約三○○台斤，不到慣行農法的四分之一，參與試種的農民深受打擊，所幸農會推行一分地一萬四千元的「保證收益」，讓大家能繼續走下去。

二○一八年，在水保署台中分署和屏東科技大學鳥類生態研究室等單位協助下，台灣水稻田首次架起棲架，成功吸引黑翅鳶棲息，利用黑翅鳶可捉田鼠的猛禽生物防治，農民不需再用老鼠藥滅鼠，農民體悟不使用農藥讓生態環境變好，才會吸引黑翅鳶來棲息，讓他們更相信友善土地是正確道路。

每隻日抓九鼠 幫忙消除鼠患

彰化鳥會理事李璟泓表示，除了黑翅鳶，還有紅隼、紅尾伯勞等約五十多種鳥類來此活動，一隻黑翅鳶最高一天抓了九隻老鼠，一支棲架一年棲息的鳥類估可抓到二五二隻老鼠，防治田間鼠害成效相當明顯。

當年擔任副班長的胡坤熹說，不使用農藥後，田間生態明顯變豐富，以前看不到的青蛙、鱔魚、大肚魚、蜻蜓都回來了，保育類「巴氏銀鮈」也出現，大家可在田間小路悠閒散步，不用再因噴農藥而門窗緊閉；黃炳南笑稱「當初做了正確的決定」。

推出「黑翅鳶米」 案例獲國際認可

因成效卓著，願意加入的農地逐年增加，目前已增加到一○一甲、一二四位農民加入，其中六十甲已獲有機認證，農會創立品牌推出「黑翅鳶米」、「黑翅鳶麵」，還開了「黑翅鳶麵食館」，二○二三年霧峰五福社區以建構黑翅鳶生態農業經濟體系為主軸，獲得國際里山倡議夥伴網絡（IPSI）的認可，獲選為當年主題精選案例，成為友善土地成功的案例。

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