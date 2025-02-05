台鐵票價平均擬漲28.06％ 北高自強號不破千

台鐵公司化元年虧損137.9億元，創史上新高。（示意圖，記者蔡昀容攝）

2025/02/05 05:30

去年虧損137.9億 史上最高

〔記者蔡昀容／台北報導〕去年是台鐵公司化元年，全年度虧損一三七．九億元，比預期虧損還多，創下史上新高。為使公司營運正常，台鐵研擬票價調漲方案，今天二度闖關董事會。台鐵傾向合理報酬率低於三％，並以「遞遠遞減」原則擬具多種新票價方案，其中一案平均調幅是二八．○六％，北高自強號從現行票價八二四元漲至九七五元，北中自強號三七五元漲至五○一元。

台鐵自二○二一年起，每年虧損皆逾百億元。二○二一年虧損約一三○億元、二○二二年虧損約一一一億元，二○二三年虧損約一一四．三億元，去年一三七．九億元，創史上新高。

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台鐵分析，虧損主因是配合政策支出，包括公司成立元年、職工福利金發放、○四○三地震及凱米颱風等天災對營運的衝擊及損害維修、站車清潔與保全擴大、票價尚未因應成本調漲等。

針對現行票價過低問題，台鐵去年九月曾以合理報酬率三％、四％、五％三案向董事會提案，若以三％投資報酬率、基礎運價每公里一．九八元來試算，票價平均漲幅為卅五．五六％，被董事會退回要求補資料。

之後台鐵調整並規劃多個調漲方案，今天二闖董事會。據了解，其中一個方案平均調幅為廿八．○六％，短中長程漲幅不一，漲幅採「遞遠遞減」原則。

長程以台北︱新左營自強號為例，現行票價為八二四元，如果以原先合理報酬率三％試算，調漲之後將達一一一八元；如果改以平均調幅廿八．○六％方案計算，調漲後為九七五元，降至千元以下，漲幅只有十八．三％，與高鐵一四九○元有五一五元差距，具備一定競爭力。

中程以台北︱台中自強號為例，三七五元漲至五○一元；台北︱花蓮區間車二八三元漲至三七五元，自強號四四○元漲至五八三元。短途台北︱板橋區間車票價從十五元漲為廿二元，自強號廿三元漲至卅四元。

拚長程旅客不流失

台鐵公司預估，若以平均調幅降廿八．○六％計算，要自行吸收十六．七三億元，但能保持中程競爭力、長程旅客不流失，且因為短途通勤旅客多使用TPASS通勤月票、常客優惠等，漲價影響力較低。

董事長杜微表示，希望讓合理報酬率低於三％，但實際討論或通過哪些方案，要等董事會開會才知道，且後續還要交通部費率審議委員會通過。

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