2030減碳目標更新 環境部週五開公聽會

環境部去年底預告第3期階段管制目標草案，將台灣2030年減碳目標提升為28％加減2個百分點。環境部長彭啓明表示，週五將召開公聽會。（資料照）

2025/02/05 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部去年底預告第三期溫室氣體階段管制目標草案，將台灣二○三○年減碳目標提升為廿八％加減二個百分點。環境部長彭啓明表示，週五將召開公聽會，由能源、製造等六大部門報告實際作法，並指報告中的新減碳路徑，是台灣過往未有過的縝密討論。

6大部門報告實際作法

彭啓明表示，台灣的減碳目標歷任三任總統，橫跨不同政黨，分別更新三次二○三○年的減碳目標，從廿％、到廿四％加減一個百分點，再到廿八％加減二個百分點。週五將舉辦第三期階段管制目標草案公聽會，能源、製造、交通、住商、農業、環境六大部門將會提出相關報告，徵求各界意見。

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彭啓明指出，由於二○三○年的減碳目標更新，針對實際作法也有重新規劃。其中能源結構比例，在經濟部的報告中，二○二四年再生能源占十一％，到了二○二六年將接近廿％。

彭啓明也提到，受全球COVID-19疫情影響，二○二一至二○二三年的能源轉型速度變慢，各行各業的減碳未顯著提升，國內二○二二年的減碳較二○○五年減少不到二％；不過近兩年減碳成效不錯，目前智庫團隊推算，今年有機會接近八％，但仍要看國際情勢與整體發展才能確認。

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