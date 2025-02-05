大學生公部門見習 第一梯開放報名

大學生看過來！教育部今年大增公部門見習機會至750人次。（教育部提供）

2025/02/05 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕大學陸續準備開學，教育部大增今年公部門見習機會達七五○人次，比往年增加一○○人次，大學生可體驗在總統府、外交部、文化部、法務部、交通部及教育部等府院部會及所屬機關工作，還可領兩個月津貼計一．九萬元，第一梯次（四至五月）見習職缺正開放報名。

今年名額增加100人次

教育部青年署科長徐毅宏說明，「大專生公部門見習計畫」是媒合大專在學青年至中央機關進行職場體驗，讓青年投資自己職涯，以利未來順利進入職場並回饋社會。

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徐毅宏表示，一年有兩梯次，學期中及暑期中，每梯次每人見習時數達一○○小時，以每日八小時為上限，見習津貼每小時一九○元，學期中每月見習時數固定五○小時，兩個月合計一○○小時，見習津貼每人每月九五○○元。

第一梯次見習職缺，除了教育部及所屬館所之外，高檢署高雄分檢開出文書及檔案處理共十三名職缺；財政部財政人力訓練所需求三人，見習內容為今年綜合所得稅結算申報事前作業準備程序及輔導民眾辦理申報事宜，地點在基隆市。

國立暨南國際大學歷史學系學生楊矞菁去年申請在國立科學工藝博物館見習，在全國見習歷程心得競賽中獲得第一名。她表示，見習期間全程參與「茵達斯崔的六封信」實境解謎遊戲，正面回饋讓她獲得很多成就感，也對未來職涯有新想法，嘗試圖像設計與教案開發的接案，結合興趣與專業。

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