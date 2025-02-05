為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    邊境查驗／日本知名嬰兒米餅 7批重金屬鎘超標

    多批KAMEDA嬰兒米餅遭檢出重金屬鎘含量不符規定。（食藥署提供）

    多批KAMEDA嬰兒米餅遭檢出重金屬鎘含量不符規定。（食藥署提供）

    2025/02/05 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕嬰兒米餅是許多家長會買給家中小孩的點心，但衛福部食藥署昨日公布邊境查驗不合格品項，其中七批為日本知名品牌「KAMEDA」嬰兒米餅，都被檢出重金屬鎘不合格，總計三九八・○二公斤遭退運或銷毀，未進入台灣市場。食藥署將針對產地製造廠採取邊境逐批查驗，並對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採取加強抽批查驗。

    398公斤退運或銷毀 加強查驗

    食藥署代理署長林金富指出，昨日公布的邊境不合格品項中，七批為日本輸入的嬰兒米餅，其中「追求卓越公司」報驗二批、「向虹園貿易公司」報驗二批、「昶緯興業公司」報驗二批、「京奇貿易公司」報驗一批，檢出重金屬鎘濃度介於每公斤○・○四二至○・○四九毫克，都超出規定限量的每公斤○・○四○毫克，將依規定退運或銷毀。

    食藥署也已針對產地製造廠「亀田製菓株式会社」在邊境採逐批查驗措施，且即起至今年三月三日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採廿％至五十％的加強抽批查驗。

    食藥署統計日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾案件數，自去年七月廿日至今年一月廿日為止，批數為三二九批，不合格九批，不合格率二・七％，不合格原因都是鎘超標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播