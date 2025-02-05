邊境查驗／日本知名嬰兒米餅 7批重金屬鎘超標

多批KAMEDA嬰兒米餅遭檢出重金屬鎘含量不符規定。（食藥署提供）

2025/02/05 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕嬰兒米餅是許多家長會買給家中小孩的點心，但衛福部食藥署昨日公布邊境查驗不合格品項，其中七批為日本知名品牌「KAMEDA」嬰兒米餅，都被檢出重金屬鎘不合格，總計三九八・○二公斤遭退運或銷毀，未進入台灣市場。食藥署將針對產地製造廠採取邊境逐批查驗，並對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採取加強抽批查驗。

398公斤退運或銷毀 加強查驗

食藥署代理署長林金富指出，昨日公布的邊境不合格品項中，七批為日本輸入的嬰兒米餅，其中「追求卓越公司」報驗二批、「向虹園貿易公司」報驗二批、「昶緯興業公司」報驗二批、「京奇貿易公司」報驗一批，檢出重金屬鎘濃度介於每公斤○・○四二至○・○四九毫克，都超出規定限量的每公斤○・○四○毫克，將依規定退運或銷毀。

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食藥署也已針對產地製造廠「亀田製菓株式会社」在邊境採逐批查驗措施，且即起至今年三月三日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採廿％至五十％的加強抽批查驗。

食藥署統計日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾案件數，自去年七月廿日至今年一月廿日為止，批數為三二九批，不合格九批，不合格率二・七％，不合格原因都是鎘超標。

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